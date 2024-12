De retour sur le banc des Spurs, Stephon Castle doit s’adapter

Depuis cinq matches, Stephon Castle ne tourne qu’à 8 points de moyenne à 38% de réussite au shoot et 10% à 3-pts, en seulement 19 minutes. Comment expliquer un tel coup de mou, lui qui était si intéressant en novembre, en enchaînant les rencontres à plus de 10 points ?

Serait-il fatigué après déjà 29 matches en deux mois, alors qu’il en avait disputé 34 avec Connecticut ? Le débutant des Spurs est-il ainsi victime du « Rookie Wall », ce moment où les jambes des jeunes qui découvrent la NBA deviennent trop lourdes ? Il écarte cette possibilité, même s’il est conscient que « tout le monde doit y passer ».

Non, c’est son changement de rôle qui explique pour Stephon Castle cette panne. Depuis cinq matches, il n’est effectivement plus titulaire, ayant laissé sa place à Jeremy Sochan, revenu de ses blessures au pouce et à l’épaule. Il doit s’adapter à ce nouveau rôle, qu’il avait connu en début de saison, et à ce temps de jeu réduit.

« On a davantage de joueurs donc les minutes de chacun sont plus réparties désormais », confirme Mitch Johnson face aux retours de Jeremy Sochan, Devin Vassell et Tre Jones. « Il faut faire le plus possible avec les minutes devant moi », ajoute le rookie des Spurs. « Je dois utiliser mes opportunités et jouer mon jeu. »

Apprendre pour ne pas répéter les erreurs

Cette rétrogradation et la chute de performances qui va avec ne semblent pas inquiéter le coach de San Antonio, qui sait que son rookie donnera son maximum et va vite rebondir.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est son tempérament. Il commence les matches, puis sort du banc, il joue bien puis galère mais il ne tremble pas », affirme Mitch Johnson. « Ce qui est bien récemment, c’est qu’il ne fait plus les mêmes erreurs, que ce soit sur certaines passes ou lectures de jeu, en défense sur le pick-and-roll. Il est très mature, retient les informations et apprend de ses erreurs. C’est précieux. »

Harrison Barnes est aussi de cet avis.

« Il fait un très bon travail, qu’il soit titulaire avec 35 minutes et finisse les matches, ou qu’il soit remplaçant, en jouant moins. Il est toujours agressif et prêt à avoir de l’impact », conclut le vétéran texan.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAN 29 26 38.6 26.5 72.8 0.7 1.9 2.6 3.8 1.7 0.9 1.8 0.3 11.4 Total 29 26 38.6 26.5 72.8 0.7 1.9 2.6 3.8 1.7 0.9 1.8 0.3 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.