Jamila Wideman et Sydney Johnson pour relancer les Washington Mystics

Une page s’est tournée cette semaine aux Mystics, où l’ère des « Thibault » est terminée, entre Mike Thibault, coach de 2013 à 2022 puis GM, et Erik Thibault, assistant depuis 2013 avant de succéder à son père il y a deux ans.

Pour essayer de repartir sur une nouvelle dynamique après une saison sans playoffs, la franchise de Washington a annoncé la signature des nouveaux leaders de l’organisation, par la voix de Michael Winger, président de « Monumental Basketball », la structure incluant les Mystics, les Wizards et le Capital City Go-Go.

Jamila Wideman a ainsi été choisie pour le poste de GM, tandis que Sydney Johnson va vivre sa première expérience de « head coach » sur un banc de WNBA.

Jamila Wideman arrive du bureau de la NBA où elle travaillait depuis six ans, notamment en tant que vice-présidente du département consacré au développement des joueurs. Sydney Johnson a quant à lui servi pendant cinq ans au sein de la fédération américaine. La saison dernière, il était assistant coach du Chicago Sky d’Angel Reese.

Des Mystics sans playoffs depuis leur titre

« L’étendue de l’expérience de Jamila, ses compétences fondamentales et sa passion pour le développement de l’athlète dans son intégralité font d’elle la personne idéale pour inaugurer la nouvelle ère des Mystics. De même, Sydney apporte une combinaison exceptionnelle d’acuité, de ténacité et d’empathie qui élèvera notre jeu et galvanisera l’équipe autour de la nouvelle direction de cette franchise championne », a déclaré Michael Winger.

Championnes WNBA en 2019, les Mystics n’ont plus passé un tour de playoffs depuis, jusqu’à louper les phases finales cet été, terminant avec un bilan de 14 victoires pour 26 défaites. Les blessures de Shakira Austin et Brittney Sykes n’ont pas aidé, en plus du cas Elena Delle Donne, la star de l’équipe, qui a choisi de faire une pause dans sa carrière de basketteuse.

Avec la signature de Sydney Johnson, les sept postes de coach laissés vacants depuis la fin de la saison dernière ont désormais trouvé (re)preneurs.