Jaylen Brown à son tour victime d’une tentative de cambriolage

Alors qu’il jouait à Washington avec les Celtics dimanche dernier, Jaylen Brown a été victime d’une tentative de cambriolage. Vers 20h20, sa mère a en effet appelé la police de Wellesley, dans le Massachusetts. Les agents ont confirmé l’incident, avec une vitre brisée, mais heureusement pour le joueur de Boston, rien n’a été volé ou dégradé, et sa mère est en bonne santé.

« La semaine a été compliquée. La sécurité de ma mère est de la plus haute importance pour moi et elle a été mise en danger, donc la semaine fut difficile. Je ne vais pas mentir », reconnaît le MVP des Finals 2024.

Il n’a pas été le seul membre de la franchise à vivre cette expérience dimanche dernier puisque l’assistant Amile Jefferson s’est lui fait voler sa bague de champion…

« Ils sont en bonne santé et en sécurité », se rassure Joe Mazzulla. « C’est effrayant. On le voit dans plusieurs sports et on est conscient de ça. Mais quand ça arrive, on comprend mieux les choses. »

« « J’espère que tous ceux à qui cela n’est pas encore arrivé s’assureront que des mesures ont été prises »

Il y a un mois, la NBA avait effectivement prévenu les franchises en envoyant un mémo après les cambriolages récents de maisons appartenant à Bobby Portis, Mike Conley Jr. ainsi qu’aux coéquipiers des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes et Travis Kelce. Tandis que le 1er décembre, la sécurité des Celtics avait évoqué ce sujet avec les joueurs.

« J’espère que tous ceux à qui cela n’est pas encore arrivé s’assureront que des mesures ont été prises pour que cela n’arrive pas », prévient Jaylen Brown. Luke Kornet a entendu le message. « On ne veut clairement pas que ça arrive. On fait notre possible pour s’assurer d’être préparé, que tout soit en ordre. C’est un moment qui permet à chacun de faire le point », indique l’intérieur.

Après ce double incident le week-end dernier, une nouvelle réunion au sein de la franchise celte a été organisée dans le courant de la semaine.

« La communication, c’est le plus important. Jaylen a été là pour sa mère, on essaie de soutenir Amile. Les Celtics ont fait un remarquable travail pour nous expliquer les choses. La semaine fut capitale. Le basket n’est pas si important que ça, donc l’essentiel est ailleurs », conclut Joe Mazzulla.