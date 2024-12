LeBron James, nouveau recordman des minutes en saison régulière

Et un record de plus pour LeBron James. Déjà le joueur avec le plus grand nombre de minutes disputées en playoffs, la star des Lakers s’est emparée jeudi de celui en saison régulière. Ses 34 minutes contre les Kings ont porté son total à 57 471, 25 de plus que le total de Kareem Abdul-Jabbar.

« LBJ » ne s’est pas contenté d’écrire une ligne de plus dans les annales de la NBA, il a aussi aidé Los Angeles à l’emporter dans un derby californien face à un potentiel concurrent direct pour une place en playoffs.

Le vestiaire des Lakers lui a ensuite rendu hommage, l’entraîneur JJ Redick en tête. « Ils m’ont dit que j’étais vieux comme tout, ce genre de choses » en a rigolé LeBron James. « C’est un honneur plutôt agréable évidemment, à chaque fois que vous êtes associé à certaines des légendes qui ont pratiqué ce jeu. Je me tiens prêt pour mes coéquipiers. J’ai pu le faire à un haut niveau depuis plus de deux décennies. Et continuer à inscrire mon nom dans les livres de records de ce sport que j’aime tant, et dans la meilleure ligue du monde, c’est vraiment sympa. »

La quarantaine dans dix jours

A dix jours de son quarantième anniversaire, LeBron James peut apprécier sa longévité, même si le poids des années commence à peser. Son retour après une grosse semaine d’absence a fait le plus grand bien aux Lakers, vainqueurs de leurs deux derniers matchs, et bien plus convaincants ce jeudi face à Sacramento.

« Sa voix est ce qui nous a manqué les deux matchs où il était absent, et des deux côtés du parquet » a estimé Anthony Davis. « Il est un leader naturel, et quand les choses peuvent sembler chaotiques parfois, il est capable de prendre le contrôle des opérations, de créer quelque chose et on essaie de le réaliser du mieux possible. »

LeBron James va maintenant tenter d’enchaîner avec un deuxième match consécutif à Sacramento samedi. Et relancer un peu plus les Lakers sur une dynamique positive après une spirale de mauvais résultats qui a rapproché Los Angeles de la ligne de flottaison de la 10e place.

« Je viens juste de battre le record de minutes, je ne pense pas encore à ce prochain match » a-t-il assuré. « Je vais rentrer à l’hôtel, boire un peu de vin jouer un peu à Madden et me détendre. »