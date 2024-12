Dennis Schröder : « En Europe, on joue chaque année pour une nouvelle équipe »

Il y a quelques jours, Dennis Schröder s’embrouillait avec les Grizzlies après une provocation de Ja Morant. Il ne le savait pas encore, mais le Fedex Forum était le théâtre de son dernier match avec les Nets. Sauf que dès ce soir, il va retrouver la salle de Memphis pour sa première avec les Warriors !

En douze ans, Dennis Schröder a déjà porté sept maillots différents, et celui de Golden State sera même le huitième en huit ans ! C’est carrément son troisième maillot en dix mois après ceux des Raptors et des Nets.

« À titre personnel, ce n’est pas important. En Europe, là où j’ai grandi, on joue chaque année pour une nouvelle équipe » explique-t-il, à propos de cette incapacité (malgré lui) à rester en place. « Je m’en fiche vraiment de rester au même endroit, car ce que je veux, c’est être à un endroit où l’on m’apprécie vraiment, et où les gens connaissaient ma valeur, et ce que je peux apporter chaque soir ».

Finir sa carrière aux Warriors

A priori, aux Warriors, on l’apprécie beaucoup, et le GM Mike Dunleavy Jr a déjà annoncé qu’il aimerait prolonger l’Allemand à la fin de la saison. Steve Kerr, Draymond Green et Stephen Curry l’ont accueilli chaleureusement en rappelant tout ce qu’il pouvait leur apporter sur le terrain, en attaque comme en défense.

« Ma jolie famille sera ici, et si ça marche, évidemment que j’aimerais finir ma carrière ici. Mais je connais la partie business de tout ça, puisque c’est ma 12e saison… » poursuit le champion du monde 2023. « Je n’ai aucun souci avec le fait qu’ils aient d’autres projets, mais au moment où je vous parle, je serai le plus pro et le plus compétitif possible, et chaque soir. Ce serait évidemment sympa de rester au même endroit, mais parfois, il faut être réalise, et se rappeler que c’est aussi un business. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 Total 790 28 43.5 34.4 83.8 0.4 2.5 2.9 4.9 2.1 0.8 2.3 0.1 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.