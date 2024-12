Dennis Schröder va-t-il enfin pouvoir poser ses valises ?

C’est un cadeau de Noël en avance pour les fans de Warriors et Steve Kerr : l’arrivée de Dennis Schröder, en provenance des Nets. Le meneur allemand espérait s’inscrire sur la durée dans le projet de reconstruction de Brooklyn, et le voilà qui débarque dans un club avec beaucoup plus d’ambition à court terme, dans sa ville préférée aux Etats-Unis : San Francisco.

Comme c’est sa huitième équipe en huit ans, ce n’est pas certain qu’il y reste longtemps, mais Mike Dunleavy Jr l’assure du contraire. « Je ne pense pas que l’intention soit un accord sur le court terme » assure le GM des Warriors. « Vu l’âge de Dennis, nous pensons qu’il lui reste encore de très bonnes années devant lui, et nous aurons la possibilité de le re-signer après la saison. Encore une fois, nous pensons que c’est un bon ajustement pour nous, des deux côtés du terrain. J’espère qu’il y aura une relation ici qui durera plus que quelques mois. »

Les Warriors ne pouvaient pas attendre février…

Un discours qui plaira à l’Allemand, mais c’est un peu ce qu’il entend chaque année, partout où il passe, et finalement, il est baladé de franchise en franchise…

« À chaque fois que vous cédez quelque chose — et dans ce cas, nous abandonnons un peu de capital de Draft, l’intention n’est pas de faire une affaire à court terme » insiste Mike Dunleavy Jr, qui évoque aussi le timing de cette arrivée. « On a eu le sentiment qu’on ne pouvait pas attendre février pour le faire. Dennis visiblement disponible, et enclin à venir chez nous, on voulait aller vite et le faire immédiatement ».

Comme l’a expliqué Steve Kerr, il fallait pallier, au plus vite, l’absence longue durée de De’Anthony Melton.

« Clairement, avec la blessure de (Melton), il est devenu évident que nous devions renforcer notre backcourt, » conclut le GM. « Son dribble va aider Steph et Brandin. Et particulièrement quand Steph ne sera pas sur le terrain, nous pensons que sa capacité à jouer le pick-and-roll, à créer, simplement à lancer les actions — cette dimension supplémentaire en attaque va nous donner un coup de pouce. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 Total 790 28 43.5 34.4 83.8 0.4 2.5 2.9 4.9 2.1 0.8 2.3 0.1 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.