RJ Barrett, meneur de jeu malgré lui

Immanuel Quickley absent depuis le début de saison ou presque. Scottie Barnes récemment blessé et bloqué à l’infirmerie pendant plusieurs semaines. Darko Rajakovic a vu ses options au poste de meneur de jeu se réduire cette saison. Il s’est donc tourné vers RJ Barrett ! Pas le choix le plus évident, tant le Canadien est un arrière/ailier de métier.

« J’essaie de trouver les solutions », confesse-t-il face à cette mission. « Je n’ai pas vraiment évolué à ce poste depuis que je suis en NBA, donc je tente d’y aller et de faire le jeu. J’essaie de faire le bon choix des deux côtés du terrain. »

Avec 32 points et 9 passes décisives dans la défaite face aux Bulls, il s’est plutôt bien débrouillé. Mais avec cette nouvelle responsabilité, l’ancien des Knicks perd beaucoup de ballons : 6 contre Chicago, après déjà 6 face à Miami (10 passes).

Malgré le déchet, c’est une « opportunité d’accélérer les choses »

Le coach des Raptors pourrait s’appuyer sur des meneurs plus naturels, Davion Mitchell ou le rookie Jamal Shead par exemple, mais comme Toronto est en reconstruction, c’est l’occasion de faire progresser RJ Barrett.

« C’est évidemment une opportunité d’accélérer les choses », souligne le technicien. « Quand on évolue avec deux meneurs, on n’a pas autant le ballon dans les mains, on ne joue pas autant de pick-and-roll. Il s’agit d’accélérer sa prise de décision et sa manière de communiquer offensivement. »

Avec 6.1 passes de moyenne, le Canadien a progressé dans ce domaine puisqu’il réalise sa meilleure campagne en carrière à la création du jeu. « Il est très bon, bien qu’il soit baladé de poste en poste cette saison, à cause des blessures. Il s’adapte bien. Quand il est meneur de jeu, il fait beaucoup de passes et quand on a besoin qu’il marque, il met 25 points. C’est un très bon joueur et il le montre », conclut Jamal Shead.

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 * All Teams 58 32 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2023-24 * TOR 32 34 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2023-24 * NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2024-25 TOR 23 34 45.5 34.6 71.4 0.9 5.9 6.8 6.0 2.7 0.7 3.3 0.4 23.2 Total 352 33 43.7 34.6 71.1 0.9 4.6 5.5 3.1 2.3 0.7 2.2 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.