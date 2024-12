Le MVP de la nuit | La nouvelle masterclass de Luka Doncic

Et si Luka Doncic avait signé cette nuit son meilleur match en carrière, ou plutôt son match le plus abouti ? C’est possible tant dans la forme que les chiffres, le Slovène a été exceptionnel dans la victoire face aux Warriors. Les chiffres d’abord avec 45 points, 13 passes et 11 rebonds, et une victoire 143-133 face aux coéquipiers de Stephen Curry. Ensuite, il y a la forme.

Le meneur vedette des Mavericks a livré un premier quart-temps tout simplement exceptionnel. Après quatre minutes, les Mavericks mènent déjà 23-11, et Luka Doncic en est déjà à 14 points à 100% aux tirs et 2 passes ! « Le problème, c’était Luka Doncic », résume Steve Kerr. « Je crois qu’ils ont réussi leurs neuf premiers tirs. Il a donc été incroyable, et il faut lui rendre hommage, il faut rendre hommage à Dallas. »

Dans le sillage de leur maestro, les Mavericks vont réussir une première mi-temps quasi parfaite avec 81 points inscrits à 60% aux tirs. Luka Doncic est énorme avec 28 points, 8 rebonds et 9 passes décisives, à 9 sur 12 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points. Jamais un joueur n’avait réussi une première mi-temps aussi complète depuis que la NBA a instauré le « play-by-play ».

Troisième triple-double en quatre matches

« Luka a dominé le match en marquant et en distribuant le jeu. Il a impliqué tout le monde », reconnaît Stephen Curry. « Quand vous accordez 46 points à une équipe dans le premier quart-temps, vous pouvez peut-être revenir, mais ce sera difficile non seulement à cause de l’écart, mais aussi parce que tout le monde se sent bien et Klay (Thompson) en a fait partie. »

À l’arrivée, c’est la soirée de tous les records à 3-points pour les Warriors, comme pour les Mavericks, et Luka Doncic signe son 80e triple-double en carrière, et son 3e en quatre matches.

« Aucune équipe ne pouvait manquer un tir… » sourit le Slovène, auteur de son premier dunk de la saison. « Ils en étaient à 18 paniers à 3-points à la mi-temps… J’avais l’impression que personne ne pouvait rater un tir. C’était un match plaisant, avec beaucoup d’adresse, mais c’était aussi un match physique » conclut Luka Doncic.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 19 37 44.6 34.4 76.6 0.6 7.8 8.4 7.9 2.8 2.1 3.5 0.4 28.1 Total 419 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.