Un début de rivalité entre le Thunder et les Rockets ?

Dans la conférence Ouest, « rivalité » pourrait bientôt rimer avec « Thunder – Rockets ». Après avoir passé plus ou moins de temps à se reconstruire à la fin de leurs ères Russell Westbrook et James Harden, les deux franchises semblent aujourd’hui prêtes à retrouver les sommets de la NBA.

Toutes les deux installées dans le Top 3 de l’Ouest (19-5 pour Oklahoma City et 17-8 pour Houston), elles pourraient à terme se rencontrer en playoffs, et non plus au premier tour comme en 2013, 2017 ou 2020. En attendant, les voilà qui se défieront en « NBA Cup », lors d’une demi-finale qui promet d’être disputée à Las Vegas…

« On essaie de se rentrer dedans, on cherche à gagner des matchs, à gagner cette coupe » déclare Shai Gilgeous-Alexander, qui s’était d’ailleurs accroché avec son compatriote Dillon Brooks début décembre. « Ce ne sera pas amical, mais on pourra vivre avec ensuite. »

« Nous sommes juste deux équipes qui essaient de faire leurs preuves » explique Tari Eason, la nouvelle terreur défensive de Houston. « Je suis un compétiteur et je sais que mes coéquipiers le sont aussi. Les gens peuvent dire que leur noyau de jeunes est meilleur que le nôtre, mais ça m’est égal. Ils aiment nous comparer et nous opposer. Voilà ce que font les médias. »

Rien d’amical, juste de la compétition

Comme le souligne Tari Eason, cela fait quelques années que, sur les réseaux sociaux et même dans la presse, certains s’amusent à comparer les jeunes du Thunder et des Rockets. La preuve que, l’un comme l’autre, ils possèdent un effectif taillé pour réaliser de grandes choses dans le futur.

Néanmoins, même sans cette rivalité en quelque sorte créée par les fans et les médias, mais depuis alimentée sur le parquet, chacune des deux équipes chercherait à enfoncer l’autre dès que possible.

« La compétition les motive, peu importe les circonstances » estime ainsi Mark Daigneault, le Coach de l’année en titre. « S’il est question de la NBA Cup, ils vont essayer de gagner. S’il est question d’un match de saison régulière un mardi soir de janvier, ils vont essayer de gagner. S’il est question d’un entraînement, ils vont essayer de gagner. C’est la raison pour laquelle ils jouent tous en NBA. Donc oui, ils sont animés par la compétition, mais c’est toujours le cas. »

D’après Amen Thompson, l’autre terreur défensive de Houston, cette demi-finale de « NBA Cup » présente carrément « une atmosphère digne d’une finale de conférence Ouest ». Le contexte est posé : rendez-vous à 02h30 pour une place en finale.