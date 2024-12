Encore un ou deux paliers à atteindre pour Giannis Antetokounmpo ?

S’il a déjà été deux fois MVP, mais aussi champion et MVP des Finals, Giannis Antetokounmpo n’a toutefois pas fini d’évoluer. Dans le podcast de son frère, le « Greek Freak » assure qu’il peut encore s’améliorer…

« J’ai une grande confiance en moi-même et en mes capacités, et ma conviction est forte. Je suis en train d’accéder au niveau suivant, et je pense qu’il y a un palier de plus. Je me sens très à l’aise en tant que menace à l’extérieur, à mi-distance. L’année dernière, j’ai réussi 36 tirs à mi-distance. Cette année, j’en suis déjà à 55 ».

On ne sait pas quelles données l’ailier fort de 30 ans utilise, mais NBA.com liste 61 réussites à mi-distance lors de sa dernière saison, contre 42 cette année. Toutefois, même si les chiffres diffèrent, on peut noter l’augmentation, de 0,83 réussite à mi-distance par match l’an passé à 1,91 cette saison.

Surtout qu’il est aussi plus adroit, de 35,1% de réussite dans cette zone l’an passé à 45,2% cette année !

Évoluer en permanence

« Je n’ai pas le choix, je dois évoluer » continue-t-il. « Vous prenez quelque chose et vous devez abandonner autre chose. Il y a des matches où je ne mets pas de tirs à trois points. Mais c’est le prochain niveau. »

Il y a même beaucoup de matchs dans lesquels Giannis Antetokounmpo ne met pas de 3-points puisqu’il n’a réussi que trois tirs extérieurs (17 tentatives) depuis le début de la saison. Il n’avait jamais aussi peu shooté de loin (0.8 tir extérieur par match) depuis sa deuxième saison, préférant se concentrer sur son jeu à mi-distance.

Mais il n’a jamais autant marqué que cette saison, avec 32.7 points de moyenne, en restant d’abord fidèle à ses forces, à savoir sa capacité à aller au cercle, notamment sur jeu rapide.

« Il n’y a pas d’autre Giannis. Il n’y a jamais eu d’autre Giannis dans l’histoire du jeu… Pourquoi essaierais-je de changer ? Je dois juste faire évoluer Giannis. Et c’est mon état d’esprit en permanence. Faire évoluer Giannis. Chaque jour. Et ça marche jusqu’à présent », peut-il ainsi conclure à la troisième personne.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 22 35 61.2 17.6 61.1 2.0 9.3 11.4 6.0 2.4 0.6 3.5 1.5 32.7 Total 814 33 54.8 28.5 69.8 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.