La défense des Sixers monte en puissance

Depuis deux semaines, les Sixers ont repris des couleurs. Le bilan global est certes encore très fade (7 victoires pour 15 défaites) mais avec quatre victoires en cinq matches, il y a du mieux récemment. De plus, pour Paul George, Philadelphie commence à dessiner son identité.

« Clairement. Je ne peux pas encore dire précisément ce qu’on est actuellement, mais on cherche et on trouve », indique l’ailier. « On est une équipe défensive, vu notre effectif, mais qui peut aussi marquer. »

Le calendrier récent a permis aux Sixers de mettre en place leur défense. Affronter les Hornets, le Magic (deux fois) et les Pistons, qui sont parmi les dix plus mauvaises attaques de la ligue, ça aide. Même Chicago, qui représente un danger bien plus important de ce côté du terrain, a été limité à 100 unités…

Une défense plus physique et variée

« On défend. On communique. Les cinq joueurs sont de plus en plus connectés, peu importe qui est sur le parquet », se réjouit Kelly Oubre Jr. « On est plus physique aussi. On n’est plus bousculé comme on l’était habituellement. On tient bon et on distribue les coups. »

Sur les cinq derniers matches, les Sixers n’encaissent que 104.2 points sur 100 possessions. Sur cette même séquence, seuls les Wolves, qui ont retrouvé leurs vertus de la saison passée, font mieux (93.8 points). De plus, Nick Nurse n’hésite pas à proposer une défense de zone, ou même une boîte face à Orlando pour s’occuper de Franz Wagner.

« On change beaucoup sur les écrans, sans doute plus que depuis un moment », analyse le coach. « Quand on change en défense, les joueurs se retrouvent partout et il faut s’assurer que chacun fasse bien les couvertures défensives. Notre défense s’étoffe actuellement. »

D’ailleurs, même s’ils restent loin du Thunder dans le domaine, les Sixers provoquent aussi énormément de balles perdues chez les adversaires, derrière le trio Tyrese Maxey – Paul George – Kelly Oubre Jr.

Et ça pourrait continuer puisque, après un duel face aux Pacers ce vendredi, Philadelphie aura encore deux matches de suite à jouer face aux Hornets, la 26e attaque de la ligue.