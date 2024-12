Lonnie Walker IV : « La NBA reste ma priorité »

Malgré ses 322 matchs NBA au compteur et à l’issue d’une expérience non concluante à Brooklyn, Lonnie Walker IV a été contraint de faire le grand saut en rejoignant l’Europe et le Zalgiris Kaunas, où il a l’occasion de briller en Euroleague.

L’arrière américain s’est pour l’instant montré à son avantage (16.3 points en moyenne sur 7 matchs) en terminant notamment meilleur marqueur de son équipe dans la victoire à l’Anadolu Efes Istanbul (85-72) avec 18 points, devant les 16 unités de Sylvain Francisco. Une belle confirmation après son meilleur match jusque-là réalisé face au Partizan Belgrade (26 points).

Après un bon mois d’acclimatation, Lonnie Walker IV est revenu sur son été passé à attendre une offre ferme en NBA, qui n’est jamais venue, le conduisant à faire le choix de rallier le Vieux Continent dans le podcast « Triple Threat Show ».

« Au début de l’été, j’étais presque sûr de recevoir une offre NBA. Mais ça ne s’est pas produit, le téléphone n’a pas sonné. On était déjà en août et le téléphone ne sonnait toujours pas », a-t-il raconté. « Une fois que tous les gros transferts sont passés en NBA, c’est soit tu reçois une grosse offre, soit un contrat minimum. Il n’y a pas de juste milieu. J’avais un contrat de dix jours avec les Celtics, j’ai essayé de faire de mon mieux, de garder une routine, en arrivant à l’entraînement le premier et en me tenant prêt. J’ai tout fait, ça n’est pas allé plus loin ».

Sur le marché NBA jusqu’au 19 février

Parmi les opportunités qui se sont alors présentées, c’est finalement la formation lituanienne qui a pu lui offrir les conditions qu’il recherchait, avec un club compétitif qui lui garantissait surtout l’opportunité de pouvoir rejoindre la NBA via un « buyout », et ce jusqu’au 19 février.

« J’aurais pu rester chez moi, travailler de mon côté et attendre qu’on me donne ma chance. Mais ce n’est pas la même chose que d’être sur le terrain », a-t-il ajouté. « La Chine ne m’intéressait pas. J’ai commencé à recevoir des offres de l’EuroLeague, mais mon objectif était de revenir en NBA. Les clubs européens ne me donnaient pas la possibilité de revenir en NBA en cours de saison. Peut-être que quelqu’un a entendu mes prières puisque j’ai reçu un appel de Kaunas, d’Andrea Trinchieri. Je lui ai expliqué ma position, et il m’a dit que ma place était en NBA et qu’il ferait tout pour que j’y retourne ».

Le coach du Zalgiris a donc trouvé les mots justes. Car l’objectif principal de Lonnie Walker IV est bien de retrouver la NBA, même s’il a également appris à apprécier le basket européen au fil des semaines.

« La NBA reste ma priorité. Tout d’abord, parce que c’est chez moi. L’un de mes souhaits est d’être le plus proche possible de ma famille, surtout pendant les fêtes de fin d’année où on y pense davantage », a-t-il poursuivi. « Mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Si je reste en EuroLeague, j’essaierai d’en tirer le meilleur parti. Ici, chaque match est important, chaque possession est importante. C’est du vrai basket et il n’y a pas de temps pour se reposer ou se plaindre. J’aime vraiment ça. Si l’occasion se présente de retourner en NBA, je serai heureux, si je reste en Euroleague, je serai heureux aussi ».