Stephen Curry : « Draymond Green ne m’a pas demandé la permission de faire ‘Night Night' »

Avec sa célébration « Night Night », Stephen Curry avait enflammé la finale des Jeux olympiques France – Etats-Unis, et cette nuit, il a été imité par Draymond Green. Auteur d’un dunk tonitruant en fin de match, l’intérieur des Warriors en a profité pour imiter son coéquipier et chambrer Rudy Gobert en particulier, et les Wolves en général. Après la rencontre, Stephen Curry a commenté cet « emprunt ».

« Je ne l’avais jamais vu faire ça, mais je sais qu’il était à Paris pour la finale olympique » réagit le meneur des Warriors. « Je suis sûr qu’il mettra un 3-point décisif à un moment donné, mais le dunk décisif ce soir, c’est un nouveau territoire pour le ‘Night Night’, parce qu’on ne me verra jamais faire ça… »

Une version plus agressive

Globalement, qu’a-t-il de penser ce moment où Draymond Green a souhaité « bonne nuit » aux Wolves ? « Sur le coup, je ne l’ai pas vu. J’ai vu seulement la toute fin. Je ne savais pas qu’il l’avait fait sur tout le terrain. Disons juste que la sienne est un peu plus agressive que la mienne, et j’aime ça, j’aime ça. Il a su se l’approprier. »

Une version « plus agressive » car Draymond Green venait de signer un énorme dunk.

« On avait besoin de ce moment » concède Stephen Curry. « Je sais qu’il avait besoin de ce moment. Il a joué de façon incroyable toute la soirée. Typique d’un match à la Draymond : si tu regardes juste les stats sans avoir vu le match, tu te dis ‘ok’, mais si tu regardes le match, tu comprends son impact. Et puis, on inverse les rôles : c’est moi qui pose l’écran pour lui, lui qui monte au dunk et qui fait lever la foule. »

Au final, Stephen Curry souligne que Draymond Green ne lui « a pas demandé la permission d’utiliser le ‘Night Night’ avant, mais c’était sa soirée, son moment de briller. »