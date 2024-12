Cam Johnson veut participer à la reconstruction des Nets

Environ 65 millions de dollars. C’est ce que doit toucher Cam Johnson pour les trois saisons à venir, et l’ailier des Nets signe pour l’instant sa meilleure saison en carrière avec 18.1 points de moyenne. C’est un cadre de Brooklyn, et forcément des formations qui visent les playoffs gardent un œil sur lui.

Côté dirigeants, on pourrait profiter de cette belle cote pour récupérer un premier tour de Draft d’ici la « trade deadline », mais l’intéressé prévient qu’il préfère rester à Brooklyn où il adhère au projet de jeu de Jordi Fernandez.

« Je veux en faire partie, et j’aime vraiment Jordi » explique-t-il à Hoopshype. « J’apprécie le staff, et je pense qu’on part dans la bonne direction. Je ne peux pas dire aux dirigeants ce qu’il faut faire et comment procéder. C’est le business qui dictera, et je ne le prendrai pas mal. Mais personnellement, je m’investis dans ce qu’on. »

Comme Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith ou Bojan Bogdanovic, Cam Johnson sait qu’il reste une monnaie d’échange intéressante, mais il veut vraiment s’inscrire dans le projet des Nets. « C’est excitant de voir la progression et le potentiel. Je veux être ici, et changer les choses pour retrouver un basket qui gagne. Je pense qu’on a les joueurs pour le faire. Mais quoi qu’ils décident, je ne leur en voudrai pas. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 21 33 49.0 42.2 90.8 0.8 3.4 4.2 3.0 2.0 0.8 0.8 0.4 18.1 Total 304 26 45.1 39.5 84.0 0.8 3.1 3.9 1.8 1.7 0.8 0.8 0.3 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.