Le match de l’éclosion pour Matas Buzelis

Ça va mieux à Chicago, et il n’y a pas que Josh Giddey ou Lonzo Ball qui en profitent. Lundi soir face à Brooklyn, c’est Matas Buzelis qui s’est mis en avant. Le Lituanien a signé la meilleure prestation de sa jeune carrière, trois jours après être passé à côté de son sujet lors de son entrée contre Boston. La vie de rookie, mais aussi le signe de la confiance placée par la franchise dans le 11e choix de la dernière Draft.

Entré en jeu dès la moitié du premier quart-temps, Matas Buzelis s’est immédiatement signalé avec un rebond dès sa première action défensive, puis un tir à 3-points tout en confiance sur sa première attaque. Le signe d’un joueur pas refroidi par son début de saison pourtant poussif.

« Je pense toujours que les choses vont être difficiles, peu importe ce à quoi je dois faire face » a ainsi expliqué l’ailier après la rencontre. « Je sais que ce sera dur. Donc quand ça l’est, je ne suis pas choqué. Mais je reste dans l’instant présent, je n’ai jamais envisagé l’avenir. J’essaie juste de progresser chaque jour. »

Faire des erreurs ? Tant mieux !

Chose faite lundi, avec un match plein, tant dans son adresse extérieure (4/5), sa capacité à se placer en contre-attaque pour exploiter le repli approximatif des Nets, ou pour faire parler ses instincts en défense. Matas Buzelis termine avec le plus gros temps de jeu des remplaçants des Bulls pour 17 points à 7/10, 5 rebonds et 2 contres.

« Une de ses grandes forces selon moi, c’est quand il est déçu et qu’il aurait voulu faire mieux, cela ne le paralyse pas » a estimé Billy Donovan, qui avait averti ses jeunes joueurs ne seraient pas « en roue libre ». « J’ai vu quelques joueurs qui sont terrorisés de faire des erreurs et ne font absolument rien. Il n’est pas comme ça. Ce soir, il était très concentré et il a mérité ses minutes. »

Dans une saison de transition pour les Bulls, voir Matas Buzelis grandir peut être un vrai motif d’enthousiasme et une fondation sur laquelle s’appuyer. « C’était évidemment le meilleur match de ma carrière jusque-là » a confirmé l’intéressé. « Je continue d’apprendre, de travailler de progresser. Je pense que cela va dans le bon sens, à chaque fois que je joue, je continue d’apprendre et d’être plus à l’aise sur le parquet. »

L’appel du pied pour un temps de jeu conséquent et constant est lancé, surtout en l’absence de Patrick Williams.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 20 11 36.7 31.0 76.5 0.4 1.8 2.2 0.2 1.4 0.4 0.8 0.6 4.2 Total 20 11 36.7 31.0 76.5 0.4 1.8 2.2 0.2 1.4 0.4 0.8 0.6 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.