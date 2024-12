Décès à 99 ans du légendaire coach Lou Carnesecca

Le monde du basketball pleure la perte de Lou Carnesecca, légendaire entraîneur universitaire et membre du Hall of Fame, décédé samedi à l’âge de 99 ans. L’université de St. John’s a annoncé qu’il s’est éteint à l’hôpital entouré de sa famille, à quelques semaines de son centième anniversaire.

Véritable icône du basket new-yorkais, Lou Carnesecca avait dirigé St. John’s pendant 24 saisons, pour un bilan largement positif de 526 victoires pour 300 défaites. Sous sa coupe, St. John’s a remporté trois titres de la « Big East » et atteint le Final Four en 1985. La salle du campus de l’université porte son nom, et une statue à son effigie avait été inaugurée en 2021.

New York dans le sang

Parmi les joueurs qu’il a formés, il y a Chris Mullin, Mark Jackson, Walter Berry et le regretté Malik Sealy. Samedi, Mark Jackson a salué la mémoire de son ancien coach en le qualifiant de « game changer » sur les réseaux sociaux. Intronisé au Hall of Fame en 1992, l’année de sa retraite, Lou Carnesecca avait refusé de se mettre en avant lors de son discours : « Je n’ai jamais marqué un panier. Les joueurs ont tout fait. Sans eux, il n’y a pas de jeu. »

Né le 5 janvier 1925 à Manhattan, d’une famille d’immigrés italiens, Luigi P. Carnesecca avait grandi dans East Harlem, au-dessus de l’épicerie familiale. Après avoir servi dans la Garde côtière pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait commencé sa carrière de coach dans son ancien lycée avant de rejoindre St. John’s comme assistant en 1958.

Courtois avec les arbitres, tout en étant très énergique sur le banc, « Looie » était apprécié de tous. « Même ceux qui détestent la Big East ne peuvent pas détester Looie. Si vous aimez le basketball, vous aimez Looie. Si vous aimez les jeunes, vous aimez Looie » résume Jim Calhoun, l’ancien coach de UConn.

Crédit photo : St. John’s