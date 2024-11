« On avait besoin de cette victoire », lâche un Kevin Durant convaincu en secouant brièvement la tête. Oui, les Suns se devaient réagir et stopper leur série négative de cinq revers de suite, venue presque faire oublier les sept victoires consécutives acquises en début de saison.

Il y a le résultat final, mais aussi la manière. Au moment de se présenter face aux Lakers, les joueurs de l’Arizona pouvaient se satisfaire d’avoir enfin vidé leur infirmerie, après une coupure dans leur calendrier d’un peu moins d’une semaine.

Devin Booker n’allait plus être la principale cible des défenses adverses. De retour, Kevin Durant et Bradley Beal étaient là pour le soulager. Ce n’est pas un hasard si l’arrière parle après le match de « beaucoup d’espaces et d’opportunités » générés.

« Quand vous avez une équipe super talentueuse, avec beaucoup d’options, on obtient des bons tirs en permanence », analyse l’arrière, auteur de 26 points (10/17) et 10 passes.

Des prises à deux risquées

« On ne peut pas défendre sur nous. Ils vont faire prise à deux, forcer à ce que Book ou KD lâche le ballon. Vous l’avez clairement vu ce soir, on ne peut pas faire prise à deux sur eux quand on est tous les trois sur le terrain », tranche Bradley Beal, qui, comme les deux autres, a fait dans l’efficacité (23 points à 10/15 aux tirs) sans forcer.

L’ancien joueur des Wizards considère même que sa formation a produit du jeu « exceptionnel », en matière de circulation de balle notamment, incarnée par les 31 passes décisives pour 51 tirs convertis. Dont 29 paniers pour le seul « Big Three ».

« Bravo à eux d’être revenu et d’avoir joué de cette façon après avoir manqué une période de temps importante. Leur professionnalisme, leurs qualités, leur talent… Le reste de l’équipe a rapidement assimilé et trouvé comment jouer ensemble. Booker, ces trois gars, nous ont donné ce dont on a besoin pour être à notre meilleur niveau », félicite Mike Budenholzer.

Jusuf Nurkic sort les muscles

À condition, bien sûr, que le reste du casting tienne la route. Ce qui a été le cas ce soir. On pense aux flèches envoyées par Royce O’Neale à la fin d’un troisième quart-temps fatal aux Lakers. Et surtout à l’activité intérieure de Jusuf Nurkic.

Auteur de 10 points dans les minutes qui ont suivi la pause, le pivot, salué pour sa défense ou la qualité de ses écrans – dont un très appuyé sur Austin Reaves pour libérer Devin Booker – a donné le ton. Avec lui, les Suns ont verrouillé la raquette et les Lakers ont dû se contenter d’envoyer de loin, sans beaucoup de succès. Phoenix s’est détaché au score sur la base de ce gros troisième quart-temps (36-18).

Et les locaux ont maintenu leur dynamique par la suite pour s’offrir le plus large succès de leur saison (+27).

« On avait besoin d’un match comme ça, on va construire là-dessus. C’étaient 48 minutes pour se rapprocher de ce que l’on veut, de ce à quoi l’on aspire », juge le coach, là où Kevin Durant revient sur un adage bien connu : « Du moment qu’on reste en bonne santé, tout ira bien ! »