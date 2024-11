Malik Monk espère que les Kings mettront les choses au clair

« Faire la même chose, encore, encore, encore, encore et encore, et ne pas être ennuyé de le faire. » À l’issue de la lourde défaite de son équipe face au Thunder, Mike Brown salue à sa façon la constance dont ont fait preuve leurs adversaires du soir. « Leur niveau de constance pendant 48 minutes est très élevé. Et je parle des deux côtés du terrain », insiste le coach des Kings.

Ce dernier ne peut pas en dire autant de son équipe pour le moment, à la traîne au sein de la conférence Ouest avec une modeste 12e place avec 8 victoires pour 10 défaites, dont une série en cours de quatre revers.

« On joue souvent trois quart-temps, on ne finit jamais », remarque aussi Malik Monk qui pointe notamment du doigt un manque de circulation de la balle. Et qui trouvait ça compliqué de suivre à distance les performances des Kings, « en particulier certains matchs où on démarre sans énergie ».

Celui-ci, après deux semaines d’absence en raison d’une entorse de la cheville, a effectué son retour cette nuit. Avec ses 14 points (4/12 aux tirs dont 2/7 à 3-points) en 26 minutes, il a été le remplaçant le plus productif de son équipe.

Une prise de parole avant d’affronter les Wolves

Mais ses efforts, plombés par ses cinq fautes et un -19 au score lorsqu’il était en jeu, n’ont pas permis de faire face dans le dernier quart-temps. Les visiteurs comptaient déjà 15 points d’avance à l’entame de ces 12 minutes, ils ont terminé avec 6 points d’avance supplémentaires à l’issue du match.

Malik Monk dit n’avoir « aucune inquiétude » quant à la capacité de son équipe à corriger le tir, mais le 6e homme estime qu’il est temps pour les Kings d’avoir une conversation sérieuse avant que leur série en cours ne s’aggrave. Conversation qui, selon lui, devrait avoir lieu avant le déplacement sur le parquet des Wolves mercredi.

« On va se dire quelque chose. J’ai le sentiment qu’on dit toujours quelque chose après chaque défaite. Alors demain, on dira probablement quelque chose quand on arrive dans le Minnesota », poursuit Malik Monk, selon qui les Kings disposent d’une équipe de vétérans qui peuvent l’ouvrir : « Domas (Domantas Sabonis), (De’Aaron) Fox, DeMar (DeRozan) et moi allons dire certaines choses. Mais on doit faire vite. »

Une mise au point, susceptible de secouer les troupes, attendue de la part de Mike Brown : « On fait face à (cette épreuve) maintenant, on va voir à quel point on est costaud collectivement sur le plan mental et physique. C’est ce qui nous attend et on doit le gérer correctement. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 11 25 43.1 28.0 81.3 0.0 2.8 2.8 2.8 2.1 0.9 0.8 0.5 12.7 Total 469 22 43.3 35.3 84.3 0.3 2.1 2.5 2.8 1.6 0.6 1.5 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.