Pour les quarante ans de « Basketball », Kurtis Blow sort une version 2.0 !

C’est l’histoire d’un titre indémodable qui résonne encore dans les salles du monde entier comme un hit à la gloire du basket. Le bien nommé « Basketball » avait fait l’effet d’une bombe dans le milieu alors naissant du hip hop, et son retentissement quarante ans plus tard en dit long sur sa légende.

L’histoire derrière ce morceau raconte que c’est sa copine de l’époque, qui est ensuite devenue sa femme, qui a encouragé Kurtis Blow à écrire une chanson sur le basket. Ce dernier s’était fait plaisir en mentionnant 25 des joueurs les plus connus à l’époque, à commencer par son joueur préféré, Julius Erving, mentionné en premier, juste avant le regretté Moses Malone.

Il y a treize ans, le son avait été remis au goût du jour en étant sélectionné pour la bande-annonce de NBA 2K12, dans lequel Michael Jordan était (déjà) mis à l’honneur.

La WNBA également à l’honneur

Pour fêter les 40 ans du morceau, il fallait donc marquer le coup et la NBA a accompagné le papy rappeur de 65 ans pour qu’il enregistre un nouveau morceau « 2.0 » avec les noms des joueurs actuels !

Un clip a également vu le jour, avec Jalen Brunson, Josh Hart et Sue Bird en « guests ». Le producteur Hit-Boy y a aussi mis sa patte en modernisant quelque peu l’instrumentale, tandis que la rappeuse Lola Brooke met à l’honneur les stars du moment en WNBA, d’Angel Reese à Kelsey Plum en passant par Jonquel Jones et bien d’autres.

« Nous avons fait une autre version, un remix, qui est à présent disponible. ça s’appelle « Basketball 2.0 », et ça mentionne les nouveaux joueurs d’aujourd’hui comme LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, et Kevin Durant. Le clip est incroyable, et on a les Knicks Jalen Brunson et Josh Hart dedans. Et Lola Brooke est invitée en tant que rappeuse. Elle fait un couplet en parlant de la WNBA, en évoquant Sue Bird, Caitlin Clark et Brittney Griner. La vidéo est sponsorisée par la NBA et DoorDash. Je vais faire des choses avec la NBA cette saison. Donc les gens vont pouvoir voir le clip et écouter la chanson« , a expliqué Kurtis Blow.

De nombreux clins d’œil sont à retrouver dans le clip, comme la présence de sa femme Shirley Walker, avec laquelle il est marié depuis quarante ans et qui est donc à l’origine de la chanson.

Le clip du titre original