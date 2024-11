La ville de San Antonio dévoile la future salle des Spurs

C’est donc au pied de la Tower of America, offrant une vue imprenable sur Alamo City, et non loin de leur historique salle aux allures d’usine, l’Alamodome, que les Spurs devraient établir domicile prochainement.

« Je vais le dire haut et fort, si quelqu’un pense qu’après 2032, les Spurs joueront au Frost Bank Center, je pense qu’il se trompe », a déclaré le maire de San Antonio, Ron Niremberg, lors d’une présentation publique du « projet Marvel » en mairie, ce jeudi.

Un après après l’ouverture de leur nouveau centre d’entraînement ultra moderne, le Victory Capital Performance Center, dans le quartier huppé de la Cantera, au nord ouest de la ville, les Spurs espèrent passer un nouveau cap avec la sortie de terre de cette enceinte.

Un coût estimé entre 3 et 4 milliards de dollars

« La valeur marchande des Spurs a triplé », reprend l’édile, en poste depuis 2017. « Ils ont le joueur NBA le plus important de la planète dans leur effectif. Toutes les villes du pays aimeraient avoir les Spurs. Ce que nous essayons de faire, c’est d’avoir une vision à long terme pour les Spurs à San Antonio ».

Exit donc les rumeurs de délocalisation de la franchise à Austin, la capitale texane, à une heure de route de San Antonio, décrite comme plus jeune et plus dynamique économiquement.

Locataires du Frost Bank Center (18 400 places) au nord-est de San Antonio depuis 2002, les Spurs connaitront donc une quatrième salle après l’HemisFair Arena (1973–1993) et l’Alamodome (1993–2002), avec un retour attendu en centre-ville. De nombreuses zones d’ombre persistent toutefois, notamment autour du financement de cette enceinte dont le coût est évalué entre 3 et 4 milliards de dollars, ou la capacité totale de la salle.

« L’objectif est de créer un environnement dynamique combinant divertissement sportif, restaurants, boutiques et quartiers résidentiels qui attire les habitants comme les touristes, tout en stimulant la vitalité économique et en favorisant l’accessibilité à l’ensemble de notre communauté », rappelle la directrice adjointe des services municipaux de la ville, Lori Houston.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).