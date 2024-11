Cleveland se place pour la 16e franchise en WNBA

La bataille pour la 16e franchise de la WNBA s’annonce féroce. Car il n’y a pas moins de dix villes qui ont déjà montré leur intérêt, ainsi que des noms prestigieux : Jayson Tatum et Kevin Durant, rien que ça. Donovan Mitchell, lui, n’a pas l’intention de s’investir financièrement mais il soutenait, le mois dernier, une candidature des Cavaliers.

Une volonté confirmée par les informations de The Athletic. Nos confrères expliquent que les Cavaliers discutent avec la WNBA depuis maintenant un an. Ainsi, Dan Gilbert, le propriétaire de la franchise de Cleveland, va « activement » tenter d’acquérir la 16e franchise de la ligue féminine.

La preuve : les Cavaliers ont déjà lancé un site web pour cela – wnbacleveland.com – et les journalistes de The Athletic ajoutent que deux arguments de poids pourraient peser. Si la franchise de l’Ohio obtient cette 16e franchise en WNBA, les joueuses évolueront dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, soit la salle des Cavaliers, et s’entraîneront au Cleveland Clinic Peak Performance Center. Un centre d’entraînement tout neuf qui ouvrira en 2027.

Ce serait alors un retour aux origines pour la WNBA. Entre 1997 et 2003, il y avait en effet une équipe de Cleveland dans la ligue, les Rockers, au bilan de 108 victoires pour 112 défaites. Le sommet de cette aventure ? Une finale de conférence perdue en 2000, contre le New York Liberty.

En 2003, l’année de l’arrivée de LeBron James, Gordon Gund avait racheté les Cavaliers et décidé de mettre fin à l’équipe féminine, notamment pour des raisons financières, qui n’avait pas retrouvé de propriétaire ensuite.