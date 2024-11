Nikola Jokic et les Nuggets avaient tenté de recruter Sasha Vezenkov en 2016

Danilo Gallinari, Juancho Hernangomez, Jusuf Nurkic, sans oublier Nikola Jokic… Au moment de démarrer la saison 2016/17, l’effectif des Nuggets avait déjà un bel accent européen. Il aurait pu l’être encore davantage. Sasha Vezenkov rapporte désormais avoir été approché par la franchise de Denver.

À l’époque, le natif de Chypre évolue à Barcelone où il va progressivement émerger après ses débuts avec l’Aris Salonique. « Je ne jouais pas bien. Mon agent m’a dit de m’inscrire à la Draft NBA, mais je pensais que le fait de ne pas jouer en Europe m’empêcherait d’y jouer », se souvient l’actuel joueur de l’Olympiacos dont les propos sont repris par Eurohoops.

C’est alors qu’en 2016, il reçoit un coup de fil : Nikola Jokic. Un jeune Jokic arrivé seulement un an plus tôt dans le Colorado. Soit « bien avant qu’il ne devienne trois fois MVP. À l’époque, il n’était pas une superstar. Il m’a dit que les Nuggets me voulaient. Ils signaient des joueurs européens. Mais j’ai hésité. J’avais vingt ans et je n’étais pas sûr de moi. Après avoir joué en Europe, ils se sont désintéressés de moi. »

Mais la Grande Ligue ne l’a pas oublié pour autant. En 2017, Sasha Vezenkov était bien sélectionné à la Draft par les Nets avec le 57e choix. Les années ont passé, ses droits ont été transférés et six ans après cet appel, il rejoignait les Kings. En Californie l’an dernier, il disputera une quarantaine de matchs dans un rôle limité.

Et cet été, après avoir été transféré à Toronto, l’ailier-fort a finalement préféré retourner sur le Vieux Continent.

« Je n’y pense pas beaucoup, mais je me demande souvent ce qui aurait pu se passer », lâche-t-il encore en pensant à cet intérêt venant des Nuggets à l’époque. Une autre histoire se serait sans doute écrite pour lui qui, en restant en Europe, s’est hissé jusqu’au niveau de MVP de l’Euroleague en 2023.