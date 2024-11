Privés de Ja Morant, les Grizzlies s’appuient sur leur collectif

Nikola Jokic encore absent, les Grizzlies ont pu profiter d’une équipe de Denver moins effrayante sans son meilleur joueur, le MVP en titre, pour rebondir après deux défaites de suite. Et ils l’ont fait ensemble.

« Cela nous retire beaucoup de pression », glisse Desmond Bane sur l’équilibre en attaque, en l’absence de Ja Morant. « Quand on a six ou sept joueurs qui flirtent avec les 10 points, ça retire beaucoup de stress. »

La feuille de statistiques confirme le propos de l’arrière : neuf joueurs ont inscrit au moins 7 points, et aucun n’a dépassé les 20, qui appartiennent à Jaren Jackson Jr, meilleur marqueur de son équipe depuis le début de saison. De plus, quatre titulaires ont pris entre 12 et 16 shoots et les Grizzlies terminent avec 31 passes décisives sur 41 paniers inscrits.

Tout le monde touche le ballon

« C’était génial », constate Taylor Jenkins. « C’était agréable de mettre des tirs mais, comme je l’ai dit, et même dans le dernier match, la circulation de balle était excellente. Huit joueurs ont fait au moins deux passes, c’est vraiment impressionnant. »

C’est même un bon signe pour Memphis qui affiche un bilan de 5-1 quand les joueurs terminent une rencontre avec au moins 30 passes décisives. « Tout le monde a l’opportunité d’avoir un peu plus le ballon. Tout le monde le touche, le fait circuler donc ça met tout le monde en rythme, et ça donne confiance », résume Luke Kennard, qui a battu son record en carrière contre Portland, il y a une semaine, avec 11 passes.

Ce qui est rassurant aussi, c’est qu’avec trois succès en cinq matches depuis la blessure de Ja Morant, qui ne devrait pas tarder à revenir, les troupes du Tennessee (malgré une infirmerie remplie) résistent bien à l’absence de leur meneur de jeu, ce qui ne fut pas le cas la saison passée.