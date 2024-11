Chris Andersen entre en guerre contre son ancien agent

Les ruptures entre un agent et un ancien joueur ne sont pas rares dans le monde de la NBA. Une mauvaise décision et une confiance brisée expliquent souvent cela. C’est un peu l’histoire de Chris Andersen actuellement, où se mêlent aussi bien Netflix qu’un vol d’argent ainsi qu’une crêperie…

Le champion 2013 avec le Heat était lié à Mark Bryant, contre lequel il a porté plainte le 7 novembre, nous apprend le Denver Post, notamment pour « vol, dissimulation frauduleuse, fausse déclaration et faute professionnelle ».

« Il s’agit d’une affaire qui devrait être classée dans la catégorie « aucune bonne action ne reste impunie ». Mark Bryant a sauvé Chris Andersen lorsqu’il a été expulsé de la NBA pour avoir enfreint de la politique anti-drogues de la ligue. Il a pris soin de lui par pure bonté d’âme. Il n’a jamais été payé et n’a jamais rien reçu de Monsieur Andersen », a réagi l’avocat de Mark Bryant, Jeff Springer.

Mais que reproche concrètement Chris Andersen à son ancien représentant, qu’il a viré le 5 juin 2023 ? Plusieurs choses, principalement sur des dossiers financiers.

De l’argent pris sur son compte

Petit retour en arrière : en 2012, une Canadienne, Shelly Chartier, a organisé via les réseaux sociaux une relation entre le joueur et une jeune fille de 17 ans, que l’ancien de Denver pensait majeure. Ce dernier n’a pas été inquiété par la justice, contrairement à Shelly Chartier, qui a fait un an de prison pour usurpation d’identité.

Pendant plusieurs années, Chris Andersen a refusé d’évoquer publiquement cette histoire. Puis, en 2020, il accepte de le faire et charge son agent de trouver un moyen pour lui de produire ce récit et d’être payé. Mark Bryant, d’après la version de l’ancien joueur, aurait signé deux accords avec deux entreprises de production, sans que cela n’aboutisse. De plus, le « Birdman » a été interviewé pour un projet Netflix et n’a rien touché en échange.

Le 4 juin 2023 (la veille de la décision de licencier l’agent donc), tout s’explique : il remarque qu’une entreprise de production qui a signé avec Mark Bryant a bien prévu de verser de l’argent pour le projet. Mais pas sur son compte, sur celui de son agent… Dans la foulée, il apprend aussi que de l’argent a disparu de son compte en banque, transféré sur celui de Mark Bryant et celui de son assistante juridique.

Des mauvais conseils pour sa crêperie

Enfin, dernier reproche : l’histoire des crêperies « Crepes ‘n Crepes ». Chris Andersen, depuis 2021, est en couple (ils sont même mariés) avec la fille des propriétaires – Alain et Ellina Veratti – de ce restaurant. Ces derniers, en 2022, veulent partir en Floride, donc loin du Colorado, et leur gendre accepte de racheter le restaurant, pour une valeur de 650 000 dollars. Mark Bryant intervient et lui conseille de ne pas renouveler le bail de l’établissement.

L’ancien joueur de Miami et sa femme cherchent donc d’autres endroits à Cherry Creek pour installer le nouveau restaurant. Là encore, l’agent lui déconseille cette option. Finalement, ils choisiront Congress Park, à une vingtaine de kilomètres de Cherry Creek.

« Suite aux conseils de Bryant, les affaires de Crepes ‘n Crepes se sont effondrées. L’entreprise n’a pas été rentable pendant un seul mois au 1222 Madison St. et n’a pas payé ses employés et ses impôts », peut-on lire dans la plainte. Et faute de payer ses impôts, la crêperie a été fermée définitivement.