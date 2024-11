Battus à Portland, les Wolves font grise mine

Méconnaissables. Le mot conviendra aussi bien aux Blazers qu’aux Wolves. Les premiers, qui sortaient d’une honteuse défaite de 45 points face aux Grizzlies, ont affiché un tout autre visage cette nuit. Et les seconds n’ont aucunement profité de la dynamique adverse ou fait respecter la hiérarchie censée exister entre les deux formations.

Quel meilleur symbole que cette fin de troisième quart-temps ? Quand Deni Avdija a crossé Anthony Edwards pour sanctionner avec assurance derrière l’arc au buzzer, offrant au passage 19 points d’avance à son équipe (93-74).

Naz Reid, joueur le plus productif parmi les Wolves (28 points), aura beau sanctionner à deux reprises à 3-points dans les secondes suivantes, jamais les visiteurs, menés quasiment tout le match, ne parviendront à repasser sous la barre des 10 unités.

Les habitudes vont venir

À l’arrivée, une défaite de 14 points face à l’une des formations réputées les plus faibles de l’Ouest. Un revers qui intervient après celui contre le Heat, marqué une fin de match manquée sur le plan tactique.

« On est loin du niveau qu’on vise », convient Naz Reid en trouvant une circonstance atténuante : « On est toujours une sorte de nouvelle équipe, on doit se comprendre mutuellement. On va s’y faire. Coach l’a dit ce matin : veut-on être une bonne équipe ou une grande équipe ? Ces habitudes vont venir, c’est toujours tôt. »

Comprendre que l’intégration de Julius Randle (11 points à 3/9), et de Donte DiVincenzo, n’est pas encore digérée ? « On se doit se structurer davantage, parfois on perd notre structure », remarque de son côté Chris Finch en regrettant que ses joueurs « essayent de faire ces actions très risquées beaucoup trop souvent. Il faut jouer simple. »

On peut citer l’entame de rencontre où Rudy Gobert et Jaden McDaniels ont essayé de combiner ensemble dans la raquette avec des transmissions peu aisées face à la défense d’en face. Ce qui a généré plusieurs ballons perdus (4 chacun – 21 au total pour les Wolves).

De la négligence balle en main

« Les ballons perdus ce soir étaient dus à la négligence et non au fait d’être connectés », juge Chris Finch qui s’est appuyé sur huit joueurs dans ce match, mais aimerait étendre sa rotation : « On essaie d’intégrer un autre joueur dans la rotation. Les gars ne jouent pas assez bien, donc cela ouvre des opportunités. »

Anthony Edwards, lui, dont le coach estime qu’il a pris des « tirs difficiles » pour démarrer son match, préfère relativiser. « On ne peut pas se décourager après deux… matches. On peut en gagner dix d’affilée. On doit se concentrer sur ça plutôt que de s’inquiéter de ce qui vient de se passer. C’est terminé. On ne peut pas revenir en arrière et changer les choses », note l’arrière.

« On en est au 11e match, donc il est encore un peu tôt. À ce stade, on veut avoir une idée de notre identité, mais c’est encore tôt. L’Ouest est ouvert, avec des blessures et tout ça. Ça viendra », se détache aussi Naz Reid dont les Wolves (6v-5d) ont une chance de se racheter dès la nuit prochaine sur le parquet des mêmes Blazers (4v-8d).