Les Bulls encore plombés par les ballons perdus

Avec cinq défaites en six matches, les Bulls sont dans le dur. Dans certaines rencontres, ils étaient pourtant compétitifs mais, plombés par des erreurs ou des absences, ils ont fini par craquer et perdre. Récemment, face aux Mavericks, ils ont perdu 22 ballons, quand contre les Wolves, ils ont encaissé un 45-24 en dernier quart-temps.

Puis, lors de la réception des Cavaliers, invaincus depuis le début de saison, les joueurs de Chicago ont fait un bon match pour bousculer Donovan Mitchell et compagnie. Mais, encore une fois, il y a eu des cailloux dans la chaussure…

« Sur certains instants, on s’est tiré des balles dans le pied. C’est une forte équipe en face, on ne peut pas commettre autant d’erreurs contre eux. Ils vont en profiter », résume Zach LaVine.

Ne pas se précipiter

Ces erreurs, ce sont les 20 ballons perdus par les Bulls, transformés en 35 points par la meilleure équipe de ce début de saison. Coby White et Josh Giddey, qui ont gâché respectivement 5 et 4 possessions dans la rencontre, sont responsables de 6 ballons perdus dans le seul troisième quart-temps.

« C’est de la lecture. Quand on fait plusieurs mauvaises possessions, il faut sans doute ralentir », remarque l’Australien, sanctionné par son coach, qui a préféré Ayo Dosunmu dans le « money time ». « On met l’accent sur le rythme et notre style, mais c’est aussi mon boulot de ralentir si on n’a pas su avoir de bons tirs. »

Josh Giddey reconnaît qu’il s’est fait piéger par l’envie des Bulls de mettre du rythme, donc qu’il va parfois trop vite, comme Coby White d’ailleurs. « J’ai sauté et c’est ainsi que plusieurs ballons perdus sont arrivés », poursuit l’ancien du Thunder. « C’est un peu un problème, mais je suis le premier à me regarder dans la glace et dire que je dois être meilleur dans ce domaine. »