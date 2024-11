Malgré les victoires, Mike Malone peste contre la défense des Nuggets

On respire mieux à Denver après les quatre victoires consécutives des Nuggets. Après avoir fait tomber le Thunder, Nikola Jokic et ses coéquipiers (6-3) ont ainsi dominé le Heat. De quoi ravir Mike Malone, ou presque…

« C’est une victoire, et gagner dans cette ligue est difficile, donc je suis forcément ravi qu’on ait gagné. Mais actuellement, on gagne en attaque » explique le technicien. « Et à un moment donné, ça devra cesser. Notre défense doit progresser. Accorder 122 points, 20 tirs à 3-points. Je n’aime pas l’état actuel de notre défense. »

Mike Malone pointe ainsi du doigt les « trop nombreuses erreurs » ou encore « l’indiscipline » de ses joueurs sur le plan défensif. Mais surtout « le manque de communication ».

« Il nous arrive de ne pas communiquer. Parfois, nous communiquons, mais il y a une chose dont nous parlons toujours, et ma femme me le dit tout le temps : une grosse partie de la communication, c’est l’écoute. »

Des drôles d’expériences

C’est qu’avec les changements dans l’effectif, le « head coach » doit expérimenter. Le passage des remplaçants au début du deuxième quart-temps fut ainsi catastrophique, avec un Zeke Nnaji obligé de sortir après trois petites minutes, le Heat ayant profité du petit repos de Nikola Jokic pour rapidement combler son retard.

Du coup, pour reposer son triple MVP en quatrième quart-temps, Mike Malone a opté pour un drôle de cinq, avec Jamal Murray, Michael Porter Jr, Peyton Watson, Julian Strawther et Russell Westbrook. Et c’est donc ce dernier qui était chargé de Bam Adebayo sur le plan défensif en attendant le retour de Nikola Jokic sur le terrain !

En attaque, c’est Peyton Watson qui jouait le rôle du pivot…

« C’est une chose dont on a parlé, j’y ai pensé tout l’été » conclut Mike Malone. « La polyvalence de Peyton est quelque chose dont on a toujours parlé lorsqu’on mentionnait ses qualités. Tant offensivement que défensivement, on peut l’utiliser de pleins de façons. Il peut poser des écrans, rouler vers le cercle. Si j’étais Peyton Watson, je dirais : ‘Coach, je peux jouer ailier, ailier fort ou bien pivot. Peu importe ce dont vous avez besoin’. »