Cade Cunningham décisif des deux côtés du terrain

Après avoir débuté la saison par quatre défaites, les Pistons viennent de gagner quatre de leurs six derniers matchs. Et la dernière victoire en date, face aux Hawks, est encore frappée du sceau de Cade Cunningham.

Le meneur de jeu a fait fort dans son duel face à Trae Young avec un troisième triple-double en trois matchs : 22 points 8/17 au tir, 13 passes décisifs et 11 rebonds. Certes, il a encore perdu pas mal de ballons (7) face à la pression de Dyson Daniels mais il a très souvent rendu fou son chien de garde australien, sur pick-and-roll ou poste bas.

Surtout, il a signé les deux actions clés de la rencontre. À 12,5 secondes de la fin, il a ainsi pris ses responsabilités pour aller inscrire un tir compliqué face à Dyson Daniels et l’aide de Jalen Johnson, avec la planche. De quoi permettre aux Pistons de repasser devant (122-121). Et sur la dernière action d’Atlanta, c’est lui qui vient contrer Onyeka Okongwu, bien servi par Trae Young à l’intérieur de la raquette…

Le potentiel d’une superstar… enfin exploité ?

« Il a la capacité d’être le leader d’une équipe de très haut niveau » explique son nouveau coach, JB Bickerstaff. « Il apprend toujours et il va progresser, mais il a le potentiel pour être une superstar ».

C’est d’ailleurs pour ça qu’il a été choisi en première position à la Draft 2021. Malheureusement, à 23 ans, s’il a montré par séquences qu’il avait en effet le potentiel d’une superstar de la ligue, ce qui lui a valu d’être souvent comparé à Luka Doncic, cela n’a pour l’instant pas permis aux Pistons de sortir des tréfonds de l’Est…

Est-ce que c’est enfin l’année pour cela ? En tout cas, il fallait bien les séquences décisives de Cade Cunningham pour éviter une déconvenue aux Pistons, qui ont mené tout le match avant de se faire rattraper sur la fin.

« La façon dont on a joué… On a été incroyables » se réjouit JB Bickerstaff. « Dans d’autres moments, c’était l’opposé total. Mais bon, on a réussi à faire une action de plus qu’eux. » Deux même, signées Cade Cunningham.