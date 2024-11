Giannis Antetokounmpo dépité après la nouvelle défaite des Bucks

Après deux courtes défaites face aux Cavaliers, puis une victoire face au Jazz, les Bucks affichaient un certain optimisme. Mais leur défaite nette face aux Knicks a vite douché l’enthousiasme de Giannis Antetokounmpo…

« Avons-nous été compétitifs lors du match précédent ? Oui. Avons-nous été compétitifs les deux [matchs encore avant] ? Oui. Avons-nous été compétitifs aujourd’hui ? Non » expliquait le « Greek Freak ». « Si vous ne vous donnez pas à fond, vous ne gagnerez pas le match. Il faut au moins se donner une chance de le faire. »

Désormais à 2 victoires pour 7 défaites, les Bucks sont donc à la 14e place de l’Est, à égalité avec les Raptors. Seuls les Sixers (1 victoire – 7 défaites) sont derrière eux au classement.

Tant de chantiers

« On est venus à New York après avoir très bien joué la nuit dernière. Et on perd de 30 points (22 en fait, 116-94). Est-ce que ça nous va de ne pas être compétitifs ? Personnellement, ça ne me va pas du tout. On reçoit Boston dans deux jours. Si on ne se bat pas, on va perdre de 30 points… »

Le problème, c’est que les chantiers sont très nombreux dans le Wisconsin. Doc Rivers estime qu’il doit trouver un moyen de relancer Bobby Portis et Brook Lopez, mais le tandem Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo joue toujours plus souvent l’un à côté de l’autre qu’ensemble, et la défense sur le porteur du ballon est problématique.

« Au bout du compte, il faut qu’on se batte » répète Giannis Antetokounmpo. « Les adversaires ne vont pas nous laisser gagner. Ils ne vont pas avoir pitié de nous. Il faut qu’on se batte sur chaque possession. Il faut que quelqu’un se jette sur chaque ballon qui traîne. Le problème, c’est qu’on ne se bat pas. »