Une première rallongée pour Paul George

Après deux semaines d’attente, Paul George a enfin joué son premier match de la saison et sous les couleurs des Sixers. C’était à Phoenix et il a terminé avec 15 points à 4/14 au shoot, 5 rebonds, 4 passes et 6 ballons perdus, en 31 minutes. Un total inattendu puisque, avant la rencontre, Nick Nurse lui avait dit qu’il allait surveiller son temps de jeu.

« Au fil de la rencontre, je me sentais bien », relate l’ailier de Philadelphie. « Ma condition physique était meilleure que prévu. J’étais fatigué. Il y a des moments où j’étais épuisé. Mais je voulais jouer malgré ça, pour tester mon endurance. Cela va m’aider pour les prochains matches au niveau du rythme. Je n’étais pas censé jouer 31 minutes mais je désirais les jouer ces minutes. »

La preuve de cette fatigue, c’est le manque de lucidité de Paul George (qui a joué l’intégralité du dernier quart-temps) sur la dernière possession. Alors que les Suns ont deux points d’avance et qu’il a la balle de match, il tente un tir à mi-distance…

« J’ai mal évalué la situation. Je pensais qu’on était mené d’un point après le layup de Kevin Durant. Il fallait tenter un 3-pts pour gagner le match plutôt qu’un panier à 2-pts pour égaliser. Donc en revoyant les images, c’était un mauvais choix », concède-t-il.

Plus d’équilibre et moins de pression sur Tyrese Maxey

Le manque de rythme et la fatigue expliquent donc en partie le déchet au shoot et dans le jeu de Paul George. Néanmoins, Nick Nurse a vu de bonnes choses sur le plan collectif.

« Il y a des points positifs. Le plus important, ce sont les 27 passes décisives. C’est un gros chiffre pour nous cette saison », remarque le coach. « C’est évident qu’un créateur offensif comme en lui en plus, ça change beaucoup de choses. Il y a plus d’espaces, plus d’opportunités de faire circuler le ballon. »

Tyrese Maxey veut lui aussi insister sur les aspects positifs du retour de son coéquipier. « Il retire de la pression à tout le monde. Ça se voit. On est bien plus équilibré », estime le meneur de jeu. « J’en ai moins à faire donc je suis plus frais. Ça aide de l’avoir avec nous. L’essentiel, c’est qu’il soit présent. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 1 32 28.6 14.3 85.7 0.0 5.0 5.0 4.0 3.0 1.0 6.0 0.0 15.0 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.