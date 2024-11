Kevin Durant, le pompier de service

Kevin Durant pense en devoir une belle à Grayson Allen pour son « incroyable » rebond offensif. Il restait moins d’une minute à jouer et le score affichait une égalité parfaite entre Suns et Sixers, après un lancer-franc manqué de Tyrese Maxey.

« KD » a alors remonté le cuir et décidé de tenter sa chance derrière l’arc assez tôt dans la possession. « J’ai peut-être shooté un peu vite à 3-points, mais je me sentais confiant donc j’ai envoyé », reconnaît la superstar après coup. Son tir a ricoché sur le cercle, mais Jusuf Nurkic a bataillé au rebond et Grayson Allen a pu relayer le ballon de sorte que les Suns bénéficient d’une seconde chance.

Le duel voulu face à Guerschon Yabusele

Bradley Beal, puis Devin Booker n’ont pas hésité à redonner le ballon au patron de la soirée. Les quatre joueurs des Suns ont fait un maximum d’espace pour laisser Kevin Durant manœuvrer face à Guerschon Yabusele, sorti sur sa précédente tentative à 3-points.

« C’est le duel qu’on voulait. Il est pivot donc il n’y avait pas beaucoup de protection du cercle derrière. J’ai décidé de pénétrer », décrit l’ailier en soulignant la coupe de Devin Booker sur l’action, éloignant Caleb Martin, qui flottait beaucoup, du porteur de balle. Bradley Beal, lui, s’écartait à nouveau dans le corner, garantissant encore de l’espace à Kevin Durant.

« Ce sont des choses sur lesquelles on met l’accent au quotidien », témoigne ce dernier qui allait finir par déborder le Français et terminer au cercle malgré l’aide de Paul George. Une pénétration de la gagne à laquelle un « PG » hors de rythme toute la soirée ne parviendra pas à répondre.

Jouer spontanément

Kevin Durant en terminait avec une petite merveille de quatrième quart-temps. Un « runner » depuis la ligne des lancers-francs, un panier à 3-points malgré la contestation de Caleb Martin, un autre tir à mi-distance à une minute de la fin… Dans la dernière période, il a inscrit 15 des 24 points d’une équipe des Suns qui s’est retrouvée menée de 9 points à 5 minutes du terme.

« On avait du mal à marquer. J’ai senti que je pouvais aller dans mes zones de prédilection, en particulier à mi-distance, et m’élever au-dessus de l’adversaire. J’ai essayé de garder ça en tête. Quand je vois qu’on a du mal, je vais parfois en faire un peu trop. Mais j’essaie d’être agressif pour provoquer quelque chose », développe celui qui a été critiqué par rapport à son leadership.

À l’arrivée, un petit bijou de performance à 35 points (14/20 aux tirs dont 2/5 de loin), 6 rebonds et 4 passes. Sans donner l’impression de forcer. « On ne devrait pas se préoccuper de mes tirs, je vais m’en sortir. Je n’ai pas besoin qu’on appelle un système pour moi ou que mes coéquipiers se forcent à me trouver. On joue ensemble et spontanément, le ballon va me revenir », termine-t-il.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 6 39 51.9 44.1 80.0 0.2 6.8 7.0 3.0 1.8 0.8 3.3 1.5 25.8 Total 1067 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.