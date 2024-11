Stephen Curry ne voulait pas être le « maillon faible »

Une semaine de repos pour soigner sa cheville et revoilà Stephen Curry sur les parquets. Le champion olympique a repris cette nuit à Washington, et tout s’est bien passé avec une victoire assez tranquille face aux Wizards (125-112). En 24 minutes, le meneur des Warriors compile 24 points et 6 passes. Une reprise idéale avec une 4e victoire de suite pour les joueurs de Steve Kerr.

« Ils ont géré les affaires de manière assez solide lors des trois derniers matchs, et je ne voulais pas être le maillon faible ce soir » a-t-il expliqué lors de l’interview en bord de terrain. « Nous sommes en pleine forme en ce moment et nous essayons de continuer à nous améliorer. On sait qu’il reste un long chemin à parcourir, mais je pense que nous avons vraiment établi une identité défensive, et il y a cette volonté de faire bouger le ballon en attaque et de se créer de bons tirs. Tout le monde participe et c’est formidable à voir. »

Pas de limite de temps de jeu face aux Celtics

L’autre bonne nouvelle, c’est que la cheville est rétablie, et ce n’était donc qu’une petite alerte. « Notre staff médical s’est assuré que je sois en parfaite condition avant de revenir », poursuit Stephen Curry. « Je me sens bien. C’est encore tôt dans l’année et on essaie de développer l’endurance. La cheville va bien. Il ne faut juste pas se retrouver dans une situation où l’on se fatigue et où l’on se met en danger. C’est un bon tremplin. »

Tout va si bien que Steve Kerr n’envisage pas de le ménager mercredi soir pour le choc face aux Celtics. « Il a donné l’air de bien se déplacer. Il avait l’air costaud, et il a sorti un grand match » a apprécié le coach des Warriors. « C’est difficile de commencer et de finir avec une restriction de minutes, mais c’était notre solution. En supposant qu’il se sente bien demain, ne vous attendez pas à une grosse restriction de minutes ou quelque chose de ce genre pour Boston ».