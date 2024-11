Jake LaRavia fait partie des sept joueurs non protégés à l’issue de leur contrat rookie

C’était pendant longtemps une procédure quasiment automatique mais, avec l’entrée en vigueur du nouvel accord collectif, et les sanctions plus importantes contre les équipes les plus dépensières, plusieurs joueurs dans leur contrat rookie ont vu leurs franchises refuser d’activer les options sur leurs futures campagnes.

MarJon Beauchamp (Bucks) et Jalen Hood-Schifino (Lakers) seront ainsi « free agent » non protégés à l’issue de la saison mais ils ne sont pas les seuls puisque Johnny Davis (Wizards), David Roddy (Hawks), Wendell Moore (Pistons), Patrick Baldwin (Wizards) seront dans la même situation.

Mais c’est pour Jake LaRavia, le septième joueur de cette liste, que la décision fut sans doute la plus surprenante, car le 19e choix de la Draft 2022 a de son coté un vrai rôle dans la rotation de Memphis.

D’ailleurs, les journalistes locaux assurent que la franchise ne ferme pas totalement la porte à un retour de l’ailier fort à l’issue de la campagne, mais qu’elle avait besoin de flexibilité financière pour la prochaine saison, avec 12 joueurs déjà sous contrat en 2025/26, et qu’il faudra sans doute prolonger Luke Kennard et Santi Aldama.

Jake LaRavia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 35 12 38.9 33.8 77.8 0.5 1.3 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.0 2023-24 MEM 35 23 38.9 34.0 82.6 1.5 2.2 3.7 1.7 2.0 0.8 1.3 0.3 10.8 2024-25 MEM 6 25 44.4 25.0 50.0 2.0 4.7 6.7 3.2 2.3 0.5 1.2 0.3 7.5 Total 76 18 39.4 33.5 77.5 1.1 2.0 3.0 1.3 1.7 0.6 0.9 0.2 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.