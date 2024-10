Cette jolie Tatum 3 débarque en France

Jordan Brand – Troisième chaussure signature de Jayson Tatum, la Tatum 3 continue de se dévoiler avec ce nouveau coloris en hommage aux innombrables heures d’entraînement du champion NBA 2024.



Tout se passe à merveille sur ce début de saison pour les Celtics. Boston compte déjà quatre victoires en quatre matchs et Jayson Tatum a retrouvé son meilleur niveau avec sa troisième chaussure signature aux pieds, la Jordan Tatum 3.

Après avoir sorti un premier coloris « Welcome to the Garden », Jordan Brand enchaîne cette fois avec ce coloris « Zero Days Off », également baptisé « 10K Hours » aux États-Unis, rendant hommage à son éthique de travail. Cette version s’articule entre tons vert pâle et de l’orange pâle.

Au niveau de la composition, l’empeigne de la JT 3 a été revu, avec des sections en mesh et en synthétique accompagnés de bandes circulaires parcourant également la semelle intermédiaire. L’empeigne intérieure reste dans la continuité des deux premiers modèles, avec une bande provenant de la semelle remontant jusqu’au milieu du modèle, assorti de l’inscription « Find a way ».

Le numéro 0 à la base du talon et le « Jumpman » présent sous la semelle extérieure ressortent dans un orange plus foncé. On retrouve également les leitmotiv « Do The Work » et « Never Settle » inscrits sur la tirette verte.

La Jordan Tatum 3 « Zero Days Off » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.