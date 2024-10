Denver, recherche shooteurs désespérément

C’est décidément un mal récurrent à Denver. 25e équipe de NBA au nombre de paniers à 3-points inscrits la saison dernière sur le plus petit volume de la ligue, les Nuggets tentent de survivre dans les hauteurs de la Conférence Ouest à contre-courant de la tendance actuelle, qui vise à écarter toujours plus le jeu.

Mais pour son premier match de la saison face au Thunder, Denver a davantage tenté, pour un résultat proche d’être désastreux. Et qui a de quoi inquiéter pour la suite.

Le sujet n’est pourtant pas nouveau dans les Rocheuses, il était même l’un des principaux points de discussion en préparation après le départ de Kentavious Caldwell-Pope vers Orlando.

Jamal Murray et Michael Porter Jr, les seuls gâchettes

« En débutant la saison, notre shooting était une de mes préoccupations, surtout quand vous perdez un joueur comme Kentavious Caldwell-Pope, qui tirait à 40% de loin » concède l’entraîneur Michael Malone. Son remplaçant poste pour poste Christian Braun n’a pas démérité, loin de là, en terminant co-meilleur marqueur des Nuggets (16 points) avec Nikola Jokic. « Il a été super ce soir » a d’ailleurs noté son coach en conférence de presse. « Mais il ne va pas être ‘KCP’, et nous devons le comprendre, jouer comme Christian est. »

Le feuille de statistiques est sans appel, d’autant plus avec un volume de tir pourtant en nette hausse par rapport à la saison dernière, alors que le Thunder a passé la rencontre à prendre à envoyer des prises à deux sur Nikola Jokic, ouvrant ainsi des solutions pour écarter le jeu.

Mais avec un horrible 18% de loin en 39 tentatives, les Nuggets n’avaient fait pire dans de telles proportions qu’une seule fois depuis l’arrivée de Mike Malone sur le banc (6/35, le 14 novembre 2015 contre les Suns).

« En attaque, nous avons une grande marge de progression » ne cache pas l’entraîneur de Denver. « Cela commence par l’exécution de nos systèmes, notre rythme et notre création de tir. Nous avons eu beaucoup de positions ouvertes et nous finissons à 7/39 à 3-points […] On fait pourtant 29 passes décisives sur 35 tirs réussis, c’est un ratio dingue. Les gars étaient ouverts et nous voulons qu’ils prennent ces tirs. »

Pas de panique, mais…

Les Nuggets ont notamment été plombés par les matchs sans de leurs gâchettes habituellement les plus fines, avec 5/17 pour Michael Porter Jr (3/10 à trois-points), et 4/13 pour Jamal Murray (2/5 de loin).

Trop, beaucoup trop même pour que Denver puisse tenir le coup offensivement, en particulier face à une aussi bonne défense que celle d’Oklahoma City. « Nous ne sommes pas une bonne équipe au tir, à part Michael Porter Jr et Jamal Murray » assène Nikola Jokic. « Le reste d’entre nous sommes plus des shooteurs de série, ou plutôt des shooteurs corrects. On doit probablement tirer avantage d’autres aspects de notre jeu. » « Quand Jamal et Michael ont autant de mal à rentrer leurs tirs, cela va être compliqué » admet lui aussi Michael Malone. « On est devenu tellement habitués à ce que les deux mettent des tirs avec autant de réussite… »

L’heure n’est pas aux conclusions prématurées, ni à la « panique » assure le technicien du champion 2023. Mais ses propos laissent aussi transparaître une nouvelle fois ses désaccords avec sa direction autour de la construction de son effectif et du cas Caldwell-Pope. Mike Malone veut toutefois rester pour le moment fidèle à son plan, tirer plus que la saison passée, et faire confiance en ses hommes.

On doit continuer à prendre ces tirs » a insisté Christian Braun, 0/3 jeudi dans l’exercice, face aux médias. « On doit simplement faire un meilleur boulot pour les réussir. Nous avons tout le talent dont nous avons besoin, toute la qualité au tir dont nous avons besoin. On n’a pas rentré nos tirs mais eux non plus, donc pour moi ce n’est pas ce qui est à prendre en compte. Il y a eu beaucoup de possessions qui n’étaient pas du basket typique des Nuggets. On a eu beaucoup de positions ouvertes et ce sont des tirs qui vont finir par rentrer.«