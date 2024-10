Un hommage rendu à Dikembe Mutombo avant Hawks – Nets

Les Hawks pouvaient difficilement ne pas avoir une pensée pour Dikembe Mutombo au moment de débuter leur saison. Mercredi, face aux Nets, la franchise de Géorgie, dont l’ancien pivot a porté les couleurs entre 1996 et 2001, va rendre un premier hommage à Dikembe Mutombo, décédé le 30 septembre dernier à 58 ans. Un « moment de silence » sera respecté à la State Farm Arena annonce la journaliste de l’Atlanta Journal-Constitution Lauren Williams, citant une source de la NBA. Une bannière « 1966-2024 » sera également ajoutée à celle déjà présente dans les hauteurs de la salle avec son maillot retiré.

Sous les couleurs des Hawks, le joueur d’origine congolaise avait cimenté sa place parmi les meilleurs défenseurs de sa génération, glanant deux de ses quatre titres de défenseur de l’année (1997, 1998) et disputant le All-Star Game à trois reprises. Dikembe Mutombo est décédé des suites d’une tumeur au cerveau, décelée en 2022, laissant le souvenir d’un des plus féroces contreurs de l’histoire, signant ses envolées d’un index agité pour mieux signaler que non, on n’attaquerait pas son cercle de la sorte.

Les Hawks organiseront en novembre un match complet en la mémoire de leur ancienne gloire, précise Lauren Williams. Ce mercredi, ce premier souvenir aura lieu devant une partie de sa famille, notamment son épouse Rose.