JJ Redick s’est présenté devant la presse après le match contre Minnesota mardi complètement trempé. Le technicien de Los Angeles a eu droit à la traditionnelle douche de la part de son équipe, pour célébrer la première victoire comme entraîneur de l’ancien shooteur. Face aux Wolves, ses Lakers ont offert un premier aperçu assez fidèle de ses préceptes, ce dont JJ Redick a pu se féliciter.

Le nouveau coach de la franchise californienne n’avait pas fait de mystère quant à sa philosophie de jeu depuis l’officialisation de son arrivée. Ce n’est encore que le premier match officiel de la saison, mais ses ouailles semblent avoir déjà bien retenu le message. « Nos joueurs ont vraiment fait un boulot phénoménal à appliquer notre plan de jeu » s’est réjoui le « head coach » en conférence de presse. « On a mis beaucoup de choses en place ces trois derniers jours, surtout tournées vers notre adversaire. Mais on a aussi eu 21 jours de présaison pour instaurer ce que l’on veut. On a reporté la mise en place de certaines choses en quelque sorte. C’est très encourageant en tant que coach et pour notre staff que les gars puissent emmagasiner des choses et les appliquer après seulement quelques entraînements. »

Mettre Anthony Davis au centre des débats

Premier enseignement évident, le fameux passage de témoin évoqué depuis plusieurs années entre LeBron James et Anthony Davis comme véritable leader de l’équipe s’est rarement autant matérialisé que contre les Wolves.

Omniprésent, le pivot des Lakers a été le pilier des siens des deux côtés du terrain, et le joueur qui a le plus touché le ballon de la rencontre (89 fois, 16 de plus que sa moyenne de la saison passée) devant LeBron James, D’Angelo Russell ou même Anthony Edwards.

Utilisé comme facilitateur dans les systèmes, autant pour lui que pour ses coéquipiers, « AD » a pu faire parler sa technique pour mettre au supplice la défense des Wolves avec ses 36 points et 16 rebonds.

« Le plan de jeu, les schémas que nous avions des deux côtés du terrain… JJ nous fait confiance » résume Anthony Davis. « Nous lui faisons aussi confiance par rapport à tout ce qu’il nous apprend, ce qu’il veut que nous fassions sur le terrain en attaque comme en défense, et c’est notre tâche de le mettre en application. Je pense que nous étions très bien préparés ce soir. »

Le rebond offensif, de la parole aux actes

Autre grand motif de satisfaction ? JJ Redick voulait voir ses joueurs faire beaucoup mieux au rebond offensif pour s’offrir davantage d’opportunités de marquer après avoir terminé bons derniers en moyenne dans ce domaine l’an passé.

Mission réussie mardi, et contre un adversaire coriace en la matière. Cinquième meilleure équipe au rebond défensif en 2023/24 et dans le Top 10 des équipes qui laissent le moins de deuxièmes chances à son adversaire, les Wolves ont été dominés à la Crypto.com Arena : 15 rebonds offensifs pour Los Angeles, trois de plus que pour les visiteurs, et dix tirs de plus tentés pour les locaux.

JJ Redick avait notamment insisté sur la participation de ses extérieurs au rebond offensif et a été reçu cinq sur cinq : Austin Reaves en a capté quatre, Rui Hachimura et LeBron James trois. « Hormis quelques rebonds longs qu’ils ont eus dans le troisième quart-temps et que nos joueurs ont un peu laissé filer, ils se sont battus toute la soirée et c’est sympa de coacher une équipe qui se donne à ce point » a réagi JJ Redick.

« C’est la première chose que j’ai dit à l’équipe, on doit être meilleur dans la bataille de la possession, voilà comment faire » a-t-il enchaîné. « Et ils l’ont fait ce soir. Les rebonds offensifs ont été très importants, on a beaucoup été sur la ligne des lancers-francs, « AD » a fait un super travail pour cela. On s’est mis en position de gagner le match grâce à tout cela. » D’autant que les Lakers ont réussi un petit exploit : ne perdre que sept ballons face à une des défenses les plus agressives de la ligue la saison passée.

Le coach ne veut plus de ballons neufs

Le tir extérieur, axe de progression également identifié par le coach angelino, n’aura pas été autant une réussite. Car c’est bien malgré un vilain 5/30 que Los Angeles a disposé des finalistes de l’Ouest en mai dernier.

« On peut compenser une soirée compliquée à 3-points si nous avons plus de possessions » estime JJ Redick. Et les Lakers avaient là aussi la parade pour scorer. « Si vous obtenez des tirs de qualité dans la raquette, ce sont de bonnes attaques pour nous, en particulier avec les joueurs que nous avons. Leur raquette était grande ouverte en deuxième période. On a pris 19 tirs à 3-points je crois en première période, ce qui était sur les bases de ce que nous voulons en moyenne sur l’ensemble d’un match. »

Pour remédier au manque d’adresse, JJ Redick a affirmé vouloir envoyer une requête à la NBA pour ne plus jouer avec des ballons neufs, mais des ballons qui ont déjà servi au préalable, ce qui est selon lui en partie responsable de quelques échecs. « Je suis extrêmement sérieux. Je ne comprends pas pourquoi nous jouons les matchs avec des ballons neufs, ils ont un toucher et un ressenti différent d’un ballon avec un peu d’usure. Vous croyez que je plaisante ? Je suis un psychopathe ! »

Souriant, se disant « à l’aise, naturel » et « sans trac« , JJ Redick aura vécu une première soirée presque idéale dans son nouveau costume. Il a été bien aidé en cela par la prestation décevante des Wolves, en pleine adaptation. L’entraîneur des Lakers a d’ailleurs voulu calmer immédiatement le moindre emballement, prônant la patience, quitte à paraître frileux.

« Le groupe adhère à ce que la saison soit un processus, et que nous n’allons pas nous battre pour le titre immédiatement. Nous avons l’adhésion des joueurs, du staff, c’est tout ce que nous voulons pour l’instant. »

Avant de penser à la fin de saison, JJ Redick aura au moins réussi son entame. Les Lakers n’avaient plus gagné leur match inaugural en saison régulière depuis 2016 !