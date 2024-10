« Experience Abu Dhabi », le nouveau sponsor maillot des Knicks

Depuis 2022, la NBA s’est rapprochée d’Abu Dhabi en organisant des matchs de présaison qui lancent officieusement une nouvelle année. Les Knicks n’ont pas encore été conviés, mais la donne pourrait vite changer.

La franchise new-yorkaise a en effet noué un partenariat pluriannuel avec le département culture et tourisme de la capitale des Emirats, DCT Abu Dhabi. Celui-ci s’illustrera par la présence d’un patch « Experience Abu Dhabi » sur la poitrine du maillot des Knicks ainsi que sur leurs équipements d’échauffement.

Ces collaborations feront également la promotion de « Experience Abu Dhabi » comme destination touristique dans l’ensemble des installations sportives de « MSG Entertainment », ainsi qu’au sein du Las Vegas Sphere, la salle de spectacle basée à Las Vegas. Le précédent patch des Knicks était d’ailleurs à l’effigie du Las Vegas Sphere.

« Il s’agit de partenariats marketing importants et à multiples facettes pour la famille d’entreprises MSG et DCT Abu Dhabi. Ces actifs sportifs et de divertissement de premier plan à New York et Las Vegas sont des marques mondialement reconnues, et nous nous réjouissons de travailler avec DCT Abu Dhabi alors que nous continuons à développer cette relation pour atteindre des publics à la fois nationaux et internationaux », a déclaré Jamaal Lesane, directeur de l’exploitation de MSG Sports.