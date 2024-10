Jarred Vanderbilt en reprend pour deux semaines

L’optimisme d’un retour à 100% pour la reprise s’est évaporé. JJ Redick a confié à ESPN que Jarred Vanderbilt continue de progresser vers un retour à la compétition. Mais aussi que sa rééducation allait se poursuivre pour au moins deux semaines.

Autrement dit, l’ailier-fort des Lakers ne sera pas en tenue pour la reprise du jeu le 22 octobre face aux Wolves, son ancienne équipe. Le natif de Houston n’a pas participé aux entraînements, ni aux matchs de présaison, en raison de sa convalescence suite à des opérations des deux pieds.

Belle pioche des Lakers en cours de saison 2022/23, ce « role player » très utile n’a malheureusement pas pu poursuivre sur sa lancée en 2023/24. La faute à son état de santé qui l’a privé de compétition à partir de février dernier. Résultat, il n’a disputé que 29 matchs.

Il y a deux semaines, lors de son « media day », Jarred Vanderbilt confiait ne pas être certain de pouvoir être prêt pour la reprise. « Je suis impatient de rejouer. Le fait d’être sur le banc et de pouvoir regarder ce dont l’équipe a besoin et ce que je peux apporter à la table, apporter à l’équipe… Mon objectif n°1 est d’être en bonne santé et de passer une saison en bonne santé », affichait-il.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2023-24 LAL 29 20 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 Total 273 21 56.8 29.0 64.5 2.0 4.4 6.4 1.5 2.0 1.1 1.0 0.4 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.