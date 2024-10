Vincent Collet vers un rôle de coach consultant chez les Cavaliers

San Antonio ou Cleveland ? Depuis la fin des Jeux olympiques et de son aventure sur le banc des Bleus, Vincent Collet semblait se rapprocher de la NBA, sans totalement y entrer pour autant.

Pour les Spurs, et dans nos colonnes mi-septembre, le double vice-champion olympique avait été plus que clair : « Si d’aventure une opportunité se présentait, je n’hésiterai pas une seule seconde. »

Quant aux Cavs, Kenny Atkinson, assistant de Vincent Collet sur le banc de Bleus, avait pensé à lui. « Kenny aurait souhaité m’intégrer dans son staff mais il ne peut pas, c’est le GM qui décide et qui a pris d’autres orientations », avait, une nouvelle fois, expliqué le coach, qui fut assistant des Cavaliers en Summer League en 2007.

Finalement, nous apprend L’Équipe, ce rendez-vous manqué va finalement se faire. Vincent Collet devrait obtenir un rôle de consultant à Cleveland, qui va le conduire à rejoindre les États-Unis une semaine par mois, précisent nos confères, lui laissant ainsi le temps d’être toujours « Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale de la FFBB », comme annoncé précédemment.

Avec cette information, on comprend mieux l’envie de Kenny Atkinson de piocher dans ses expériences à Golden State et en Bleus pour organiser, offensivement et défensivement, ses Cavaliers cette saison. Il pourra d’autant plus le faire qu’il aura Vincent Collet à ses côtés de temps en temps.