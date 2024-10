Cette fois, Lonzo Ball a le Covid…

On scrutait la rencontre entre les Cavaliers et les Bulls, avec l’espoir de revoir Lonzo Ball sur un terrain. Malheureusement, le meneur de Chicago n’était ni sur le terrain, ni sur le banc. Cette fois, ce n’est pas à cause de ses genoux, mais parce qu’il a été testé positif au Covid. En fait, l’ancien joueur des Pelicans et des Lakers traîne ça depuis 10 jours, et il avait déjà manqué plusieurs entraînements.

« Après avoir discuté avec le staff médical et lui, je pense qu’il a besoin d’une certaine période pour retrouver ses forces » a expliqué Billy Donovan. « Il n’a sans doute pas pu s’entraîner pendant plus d’une semaine, et nous allons être prudents avec la préparation. Je m’attends à ce qu’il joue à un moment ou à un autre lors des matches de présaison, mais je pense que cela dépendra de l’entraînement, de la gestion de la charge de travail et de son état physique. Pour l’instant, la meilleure décision à prendre est de continuer à essayer de le faire progresser. »

Pas de promesse de temps de jeu

Il faut rappeler qu’on n’a plus vu Lonzo Ball sur un terrain depuis janvier 2022. Dans trois mois, cela fera donc trois ans ! Mais l’optimisme reste de mise chez lui, ses coéquipiers, mais aussi son coach. « Il est agressif, et il n’a pas peur d’aller au contact, ou ce genre de chose » témoigne Coby White. « C’est génial de le revoir sur un terrain après tout ce qu’il a traversé. »

Le prochain match des Bulls est prévu pour samedi, face aux Grizzlies, et Billy Donovan apprécie que son meneur de jeu ne brûle pas les étapes, et reste prudent. Le frère de LaMelo n’a que 26 ans.

« Il est très réaliste quant à son état physique », conclut le coach de Chicago. « Nous devons trouver un moyen pour lui de prolonger sa carrière en montrant qu’il peut être un joueur productif. Je pense aussi qu’il comprend que, du point de vue du nombre de minutes, ce ne sera pas ce qu’il a connu à la Nouvelle-Orléans ou même ce qu’il a connu lors de sa première année à Chicago. Il doit trouver un moyen d’essayer de se faire une bonne place. Il va devoir montrer qu’il est capable de le faire tout au long de la saison, mais peut-être qu’il ne jouera pas 82 matches. Peut-être en jouera-t-il 65. »