À Las Vegas, Sabrina Ionescu n’a pas vu « la lumière du jour »

Sabrina Ionescu avait fait très, très mal aux Aces lors des deux premiers matchs de la demi-finale des playoffs WNBA à New York. Sur les deux victoires du Liberty, elle avait ainsi combiné 45 points à 18/33 au tir. Surtout, elle avait parfaitement utilisé les « switchs » et les « mismatchs » pour appuyer là où ça faisait mal pour Las Vegas. Sans compter que c’est elle, dans le Game 2, qui avait inscrit les paniers décisifs dans le « money-time ».

Alors que la série basculait dans le Nevada pour le Game 3, la réponse des joueuses de Becky Hammon fut donc de mettre le maximum de pression possible sur la meneuse adverse, pour faire dérailler le jeu new-yorkais.

Et ça a fonctionné car Las Vegas a signé un succès autoritaire, avec une Sabrina Ionescu étouffée, qui termine le match avec 4 points à 1/7 au tir, 5 rebonds, 5 passes mais 5 pertes de balle. « Elles ne m’ont pas laissée voir la lumière du jour », ne pouvait que constater la joueuse à l’issue de cette grosse défaite.

Toujours trois joueuses devant elle

Furieuse contre son équipe après les deux premiers matchs, Becky Hammon pouvait cette fois saluer la performance défensive de ses joueuses, en particulier sur la triple All-Star et championne olympique adverse.

« À chaque match de la série, les choses ont changé », détaille Sabrina Ionescu. « Elles ont perdu deux matches en me permettant de sortir des écrans et de leur faire mal offensivement. Ce match a permis de voir les ajustements qu’elles ont faits – en envoyant deux ou trois personnes sur le porteur du ballon en même temps pour ne pas me laisser des choses faciles. Il y avait généralement trois personnes devant moi, dans n’importe quelle situation. »

À l’intéressée de s’adapter désormais, alors qu’elle sait comment les Aces vont défendre lors du Game 4, dimanche soir (21h00, heure française). Même si, même à 2-0, les joueuses du Liberty ne s’attendaient pas à voir A’ja Wilson et ses coéquipières, doubles championnes en titre, baisser les bras et leur offrir la qualification sur un plateau.

« La probabilité pour nous de gagner nos six matchs contre elles cette année était faible », conclut ainsi Sabrina Ionescu. « Cela aurait été très impressionnant, car elles sont championnes deux fois de suite. Nous menons toujours 2-1, et nous nous sommes toujours très bien remis d’une défaite. »