En plus de leur présence assidue pour suivre une équipe, ils ont dû montrer un « amour authentique », une « connaissance approfondie » du basket ou encore disposer d’une « réputation respectée » au sein de la communauté.

Le Hall of Fame s’est basé sur ces critères pour annoncer l’ajout de quatre nouveaux « superfans » au sein de sa galerie dédiée. Le réalisateur Spike Lee, les acteurs Jack Nicholson et Billy Crystal, ainsi que le promoteur immobilier Alan Horwitz sont les lauréats de cette cuvée 2024.

Ce groupe sera mis à l’honneur lors d’une cérémonie le 13 octobre, quelques heures avant que le Panthéon n’accueille sa nouvelle classe d’anciens joueurs et entraîneurs (Vince Carter, Chauncey Billups, Michael Cooper, Jerry West…).

Des abonnés depuis des dizaine d’années

« Ces personnalités n’ont pas seulement été des fans passionnés, mais ont également contribué de manière significative à la riche culture du basket. Leur dévouement inébranlable au jeu et leur capacité à toucher les fans font qu’ils méritent vraiment cette reconnaissance », justifie John L. Doleva, le patron de l’institution.

Spike Lee est abonné à l’année chez les Knicks depuis 1985, l’année où les New-Yorkais ont mis la main sur Patrick Ewing à la Draft. Le multiple oscarisé compte derrière lui des moments iconiques, dont le plus célèbre avec Reggie Miller en 1994.

« Je n’aurais jamais imaginé que des fans puissent y être célébrés », s’étonne le réalisateur de He Got Game au sujet de cette mise à l’honneur : « Je remercie sincèrement le Hall of Fame pour cette bénédiction totalement inattendue pour mon amour du basket et mon amour fou pour les NEW YORK KNICKERBOCKERS ! »

La passion de Jack Nicholson, éminent fan des Lakers, est encore plus lointaine puisque son abonnement date des années 1970, avant même l’ère « Showtime ». Le triple lauréat des Oscars aime s’asseoir près du banc de l’équipe adverse avec ses lunettes de soleil, et il est connu pour ajuster son programme de tournage afin de pouvoir assister au plus grand nombre possible de matchs des Lakers.

Le 6e homme des Sixers

Dans le clan des Clippers, on trouve Billy Crystal. « Je suppose que cela signifie que je ne serai pas admis en tant que joueur », en rigole la vedette de « Quand Harry rencontre Sally ». Celui-ci est passionné de l’équipe locale avant même son arrivée à Los Angeles, du temps où la franchise évoluait à San Diego à la fin des années 1970.

Enfin, Alan Horwitz détient un abonnement à l’année chez les Sixers depuis plus de 60 ans, de quoi lui valoir le titre officieux de 6e homme de la franchise. « J’adore les Sixers ! C’est un honneur et un privilège de figurer dans la galerie « Superfan Hall of Fame » avec d’autres fans passionnés. Ma mère ne le croirait jamais si elle était encore en vie aujourd’hui », s’enthousiasme-t-il.

Les quatre hommes vont rejoindre cette galerie, créée en 2018 et située au deuxième étage du Hall of Fame, où figurent déjà Jim Goldstein – la galerie porte son nom – Penny Marshall ou encore Nav Bhatia, le célèbre « superfan » des Raptors.