Quentin Grimes veut apprendre le plus possible de Klay Thompson

On pensait qu’il était taillé pour s’imposer sur la durée aux Knicks, et pourtant, Quentin Grimes se retrouve aux Mavericks, après un rapide crochet par les Pistons. Il y a pire comme point de chute, d’autant que le shooteur estime qu’il pourra davantage briller à Dallas.

« J’ai l’impression qu’avec l’altruisme et la liberté dont tout le monde dispose, je vais pouvoir en montrer autant qu’à New York », anticipe la doublure de Klay Thompson. « Quand quelqu’un était blessé, j’ai toujours pu me montrer davantage en attaque ».

Apprendre de l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire

Il y a deux ans, Quentin Grimes avait débuté 66 matches, pour tourner à plus de 11 points de moyenne. Autre point fort : sa défense. « En défense, à chaque fois que je suis sur le terrain, j’essaie d’arrêter celui qui est devant moi. Que ce soit le meilleur joueur, le plus grand ou le plus petit, peu importe ! »

Autre avantage de jouer aux Mavericks, il va pouvoir apprendre de Klay Thompson, l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire. « J’essaie de lui parler tout le temps. Je suis avec lui presque tous les jours après l’entraînement. C’est un très bon mentor pour moi, en me disant des petites choses sur mon tir et comment obtenir des tirs plus faciles sur des sorties ligne de fond. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle « Action Klay ». Le fait d’apprendre de l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire ne peut qu’améliorer mon jeu. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.