Karl-Anthony Towns va construire un complexe sportif en République dominicaine

Karl-Anthony Towns réussi plutôt bien sur les parquets (Rookie de l’année 2016, quadruple All-Star, double membre d’une All-NBA Team…), mais l’intérieur s’investit aussi beaucoup hors des terrains.

Lauréat du « Kareem Abdul-Jabbar Award » cette année, ce prix qui récompense le joueur le plus impliqué en matière de justice sociale, le joueur des Timberwolves n’est ainsi jamais le dernier quand il s’agit d’aider la communauté. Dernier exemple : il est à l’initiative d’un projet de construction de centre d’entraînement dernier cri, pour les jeunes, en République dominicaine.

Rendre un maximum à un pays qu’il chérit tant

Le but étant de permettre à la jeunesse dominicaine de bénéficier d’un encadrement de qualité, en matière d’éducation et de sport. Ce complexe sportif devrait être inauguré en 2026, dans la province de Santiago dont est originaire la famille de « KAT ».

« J’ai été très chanceux de pouvoir vivre le rêve américain » décrit à ce propos l’intéressé, qui honore sa mère, décédée du Covid-19 en 2020, à travers ce projet. « Je souhaitais apporter les ressources que l’on a ici [aux États-Unis, ndlr] là-bas [en République dominicaine] et donner aux enfants la possibilité d’avoir les meilleures infrastructures et les meilleures chances. Non seulement pour gagner de l’argent pour leur famille, mais aussi pour poursuivre leurs rêves. »

S’il a passé le plus clair de sa vie aux États-Unis, Karl-Anthony Towns se sent aujourd’hui davantage attaché à la République dominicaine.

« C’était très important pour moi de rendre à ma communauté, à un pays qui m’a tout donné et qui m’a donné ma mère, qui m’a transmis mon amour pour le basket » ajoute celui qui, rappelons-le, porte le maillot dominicain et non américain en mémoire de sa mère disparue.

La fierté de sa mère

Football, baseball, volleyball : outre le basket, ce futur complexe permettra aux jeunes Dominicains de se tourner vers la pratique d’autres sports. Karl-Anthony Towns est d’ailleurs certain que ce projet, pensé depuis longtemps, ferait la fierté de sa mère.

« Ce sera un refuge pour certains enfants confrontés à des situations difficiles et qui manquent de moyens » explique l’intérieur de Minnesota. « Être capable de leur offrir une chance de rêver et de considérer leurs rêves, [c’est incroyable]. Peut-être qu’ils ne deviendront pas professionnels en NBA, WNBA, football, baseball ou volleyball, mais ils pourront au moins rêver, dorénavant. Le fait qu’ils puissent développer leurs compétences de vie, leurs compétences sociales et qu’ils apprennent à avoir une passion, à être déterminés et dévoués à quelque chose, je trouve que c’est incroyable. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.