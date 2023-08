Karl-Anthony Towns porte le maillot de la République dominicaine en mémoire de sa mère

Si Chris Duarte et Al Horford ne seront finalement pas présents dans les rangs de République dominicaine pour la Coupe du monde, Karl-Anthony Towns sera lui en revanche bien là pour représenter le pays d’origine de sa mère, décédée en avril 2020 des suites de complications après une infection au coronavirus.

Une disparation qui l’a bien sûr beaucoup marqué, et a justement motivé sa volonté de revenir en sélection cet été, dix ans après sa dernière apparition sous le maillot dominicain.

« J’ai mûrement réfléchi cette décision. Et au final, j’ai jugé que le timing était le bon [pour revenir]. Je me sens bien physiquement, car je n’ai pas trop tiré sur mon physique cette saison à cause de ma blessure », déclare « KAT », qui a en effet manqué 51 matchs cette saison à cause d’une blessure au mollet. « C’est une bonne opportunité pour bosser mon jeu, et puis avec le décès de ma mère, j’ai ressenti une urgence [à revenir en sélection]. »

Puis l’ancien premier choix de la Draft 2015 de remercier son club, qui comme pour Anthony Edwards avec Team USA, Rudy Gobert avec la France, Kyle Anderson avec la Chine et Nickeil Alexander-Walker avec le Canada, ne s’est pas opposé à sa participation au Mondial avec son pays.

« Les Wolves ont toujours affiché leur soutien, dès que je leur ai parlé de ma volonté de jouer en sélection », ajoute l’ancien de Kentucky. « C’est une belle expérience pour chacun d’entre nous. »

Le mot de la fin pour Nestor Garcia, le coach de la République dominicaine, qui qualifie l’engagement du joueur des Wolves de « grande contribution » pour le programme, qui pour rappel se trouve dans le Groupe A, composé de l’Italie, l’Angola et le pays hôte philippin, et croisera potentiellement avec le groupe de la Serbie au second tour.