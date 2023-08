Anthony Edwards n’a pas eu le temps de venir en France

C’est le nouveau visage de Team USA : Anthony Edwards. Prolongé cet été pour 260 millions de dollars, l’arrière des Wolves a conquis tout le monde par sa personnalité et son talent. Toujours aussi détaché par rapport au sport professionnel, il veut profiter de la Coupe du monde « pour gagner, progresser et être prêt pour la saison. »

En Asie, il pourrait croiser la route de son coéquipier Rudy Gobert, qu’il n’a finalement pas rejoint en France. « Je n’ai pas eu le temps d’y aller parce que quand j’étais censé y aller avec Rudy, je n’avais qu’une semaine et demie », a déclaré Edwards à HoopsHype. C’est donc aux Etats-Unis qu’il a appris la prolongation de contrat de Naz Reid. « J’adore ! C’est mon pote » réagit-il, révélant que ses dirigeants l’avaient consulté avant cette prolongation.

Edwards est ravi de l’effectif actuel, et il apprécié l’arrivée de Mike Conley en cours de saison : « C’est un super joueur de catch-and-shoot. C’est un vétéran, et on avait juste besoin de cette présence. »

Et puis, il y a Karl-Anthony Towns, un franchise player qui sort d’une saison gâchée par une grosse blessure. Son nom a circulé dans les rumeurs de transfert, mais Edwards compte sur lui., comme il compte sur une équipe plus ambitieuse. « Je m’attends à ce que nous soyons plus affamés, que nous jouions avec un peu plus d’envie. Il faudra tout donner sur le terrain » prévient-il. « Si KAT est là toute la saison, tout ira bien. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.