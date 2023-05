Anthony Edwards en France pour s’entraîner avec Rudy Gobert

« Il faut que Rudy paie tout. Il a pris tout l’argent ! » C’est par une boutade qu’Anthony Edwards a confirmé qu’il allait venir en France cet été, et il attend donc que Rudy Gobert lui paie ses billets pour venir. L’objectif est de travailler leurs automatismes, voire leur complicité, après une première saison difficile.

« Sérieux, j’adore Rudy ! Lui et moi, on se comprend vraiment bien » assure l’arrière de Minnesota. « On se parle tout le temps et je pense qu’il peut s’améliorer sur la réception du ballon et les « jump hook ». Je lui dis tout le temps : ‘Rudy, je vais te lancer le ballon à chaque fois. Je veux que tu fasses un jump hook ou un dunk sur quelqu’un, et il me répond : « OK, j’ai compris ! ». Cet été, nous allons nous réunir et travailler ensemble. »

Une relation de confiance

Ce sera donc en France, à une date encore inconnue, sans doute fin juin ou début juillet puisque Edwards, comme Gobert, pourraient être retenus pour le Championnat du monde, qui débutera fin août. Mais Edwards semble impatient de trouver la bonne formule pour évoluer aux côtés de Gobert, mais aussi Towns.

« Rudy m’a dit de lui faire confiance, et j’ai commencé à le faire. Je lui a donné la balle, et il a fait le bon geste. Il n’a cessé de faire le bon choix dans la raquette, qu’il s’agisse de finir au cercle ou de ressortir le ballon. J’ai confiance en lui. En fait, une fois qu’on a trouvé des solutions, on s’est vraiment éclaté. Je suis impatient de le faire à nouveau ».