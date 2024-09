Le combat de Rick Carlisle pour améliorer la pension de retraite des coachs

Cette année sera la dernière de Rick Carlisle. Non pas dans le coaching, mais à la tête de la National Basketball Coaches Association (NBCA), le syndicat des coachs de la ligue.

« J’en suis à ma 19e année. L’année prochaine, ce sera ma 20e année. Ce sera ma dernière année. Je leur ai dit qu’il était temps de passer le relais à quelqu’un d’autre. Le mandat est généralement de trois ans. Il y a eu une période de transition entre David (Stern) et Adam (Silver), alors je suis resté en quelque sorte », résume pour NBA.com le coach des Pacers, qui avait succédé à Lenny Wilkens.

Rester autant de temps à la tête de cette structure, beaucoup moins médiatisée que son équivalent chez les joueurs, lui a permis d’observer une évolution dans les conditions de travail de chez homologues. Exemple : les pensions de retraite, qui était le « principal problème » lorsqu’il a pris le poste en 2005.

En négociation avec les propriétaires

« Elles n’avaient pas été augmentées pendant de nombreuses années. C’était un sujet difficile. Nous avons dû trouver un moyen de convaincre les propriétaires que c’était le bon moment pour le faire », se souvient le technicien qui a dû négocier avec Micky Arison, propriétaire du Heat et patron du conseil des propriétaires de l’époque.

« On a eu une très bonne réunion avec lui et il nous a aidés à porter le message. À l’automne, on a obtenu notre première augmentation en 15 ans. C’était en 2007 et depuis, on a eu quelques augmentations de pension. Elle a pris une forme différente, mais c’est la meilleure de toutes les associations d’entraîneurs professionnels », se félicite Rick Carlisle.

En 2008, Sports Illustrated rapportait que le nouvel accord allait permettre aux coachs et dirigeants de bénéficier d’une pension pouvant atteindre 160 000 dollars par an pour 15 années ou plus de service au sein de la NBA.

Derrière le baseball à l’époque

La pension annuelle des entraîneurs était jusqu’alors de 125 000 dollars, ce qui laissait la NBA loin derrière les pensions des entraîneurs de football (180 000 dollars) et de baseball (185 000 dollars). En 2005, le syndicat avait demandé une augmentation de l’allocation versée à 150 000 dollars, mais la proposition avait été reportée parce que les propriétaires s’interrogeaient sur le coût global.

Aujourd’hui, l’argent de la ligue coule à flot et les conditions salariales n’ont jamais été aussi bonnes. Steve Kerr va devenir le coach le mieux payé de l’histoire de la ligue, avec un salaire annuel de 17.5 millions de dollars ! Derrière le stratège des Warriors, Gregg Popovich, Erik Spoelstra ou Tyronn Lue émargent tous à plus de 13 millions de dollars.

Le syndicat peut donc s’en frotter les mains. « Au fil des années, on a vraiment travaillé, on a eu l’occasion de rencontrer Adam en privé. L’année dernière, trois choses étaient importantes pour nous – je ne veux pas les mentionner, mais deux ont été accomplies et la troisième est en cours. Il est important de poursuivre les conversations », termine Rick Carlisle, titulaire d’un contrat de quatre ans pour 29 millions de dollars.