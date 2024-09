Soldes de la rentrée | Jusqu’à – 50% de réduction chez Nike et Jordan Brand

À quelques jours de la fin de l’été, mais aussi de la reprise des différents championnats, le Nike Store propose jusqu’à 50% de réduction sur plus de 3 000 produits. Côté chaussures de basket, il y a de très bonnes affaires dans les soldes Nike, et c’est valable jusqu’au 3 octobre. Au total, on compte près de 40 paires en promotion, avec la Zion 3, la LeBron Witness 8 ou encore GT Jump 2.

La Giannis Freak 5 est à 88 euros , au lieu de 135 euros ;

, au lieu de 135 euros ; La GT Hustle 2 est à 130 euros au lieu de 200 euros ;

au lieu de 200 euros ; La GT Cut Academy est à 70 euros, au lieu de 100 euros ;

au lieu de 100 euros ; La LeBron XXI est à 143 euros au lieu de 220 euros ;

au lieu de 220 euros ; La Jordan One Take 5 est à 65 euros, au lieu de 100 euros.

– Dans la partie Basket, les bonnes affaires sont aussi du côté des maillots NBA, des shorts ou encore des casquettes et des T-shirt.

– Côté chaussures, le plein de promotions sur les Air Jordan dans la catégorie Lifestyle.

Accédez aux soldes du Nike Store